ChatGPT, iPhone'a mı Geliyor? Apple ve OpenAI Görüşmeleri Başladı!

Yeni bir rapor, Apple'ın iOS 18 için hâlâ yapay zekâ üreticilerini araştırdığını ve OpenAI ile Apple arasında yeniden görüşme gerçekleştiğini iddia ediyor.

Bloomberg'in Cuma günkü raporunda en dikkat çeken nokta, iOS 18'e bir şekilde dâhil edilmesi için OpenAI ile görüşmelerin yeniden başladığı ya da belki de devam ettiği yönünde.

Daha önceki söylentiler Apple'ın OpenAI ile görüşmeler yaptığını bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştı. Bu yeni rapor, OpenAI'ın teknolojisinin bir sohbet botu şeklinde iOS 18'e gelebileceğini söylüyor. Bunun Siri'yi geliştirmek için mi yoksa onun yerini alması için mi yapacakları işte şimdilik belirsiz.

Apple Aynı Zamanda Gemini'yi de iPhone'lara Entegre Etmek İstiyor

Rapor doğruysa OpenAI, Apple'ın entegre etmeyi düşündüğü tek yapay zekâ değil. Söylentilere göre Apple, iOS 18 kullanıcılarının bir şekilde Gemini'ye erişmelerini ağlamak için Google ile de görüşüyor.

Tüm bu söylentiler birbirinden ayrı gibi gözükse de Apple'ın genel stratejisiyle oldukça bağlantılı. Şirket açıkça LLM'leri Google gibi mevcut daha büyük şirketlere yaptırırken kendisi daha küçük cihaz içi yapay zekâ özellikleri sunmayı amaçlıyor.

Apple ile ilgili yapay zekâ planlarıyla ilgili tüm söylentilerde olduğu gibi bu söylentilerin de doğrulanmasını beklemek en doğrusu olacak. Apple, yapay zekâya yönelik stratejisini 10 Haziran'da WWDC sırasında açıklayacak.

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