Eski OpenAI Kurucusunun Yapay Zeka Şirketi Devasa Bir Yatırım Aldı!

Geçen yıl OpenAI'de yaşanan Sam Altman krizi uzun süre gündemi meşgul etti. CEO Sam Altman, yönetim kurulu ile iletişimde yeterince şeffaf olmadığı gerekçesiyle görevinden alındı. Ancak OpenAI'ın Baş Teknoloji Yöneticisi Mira Murati ve birçok çalışan bu karara tepki gösterdi ve aksi takdirde işi bırakacaklarını belirten bir bildiri yayınladı.

Bu süreçte sıkça duyulan isimlerden biri de Ilya Sutskever'di. OpenAI'ın kurucularından olan ve ChatGPT'nin gelişiminde önemli rol oynayan Sutskever, Sam Altman'ın görevden alınmasını desteklediği iddialarıyla gündeme geldi. Altman'ın şirkete geri dönmesinin ardından ise Sutskever, mayıs ayında OpenAI'dan ayrıldı.

Eski OpenAI Kurucusu Ilya Sutskever SSI İsimli Yapay Zeka Şirketi 1 Milyar Dolar Yatırım Aldı

Ilya Sutskever, OpenAI'dan ayrıldıktan sonra SSI adını verdiği yeni yapay zeka şirketini duyurdu. Sutskever, bu yeni girişiminde eski Y Combinator ortağı Daniel Gross ve eski OpenAI mühendisi Daniel Levy gibi daha önce birlikte çalıştığı isimlerle yoluna devam edeceğini açıkladı.

Son raporlar, Ilya Sutskever'in SSI yapay zeka girişimi için 5 milyar dolar değerlemeyle 1 milyar dolar yatırım topladığını gösteriyor. Şu an 10 çalışanı bulunan şirketin, bu yatırımı yüksek performanslı bilgisayar sistemleri satın almak ve yetenekli çalışanları bünyesine katmak için kullanacağı belirtiliyor.

SSI'ı 5 milyar dolar değere çıkmasını sağlayan bu yatırımın arkasında Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, DST Global ve SV Angel gibi Silikon Vadisi'nin en büyük yatırımcı gruplarının olduğu belirtiliyor. Şirketin önümüzdeki dönemde de benzer yatırım turları düzenlemesinin oldukça muhtemel olduğu söyleniyor.

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