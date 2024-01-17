IMEI Kaydından Toplanan Para Belli Oldu: Bakan Şimşek Açıkladı!
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yurt dışından getirilen cihazların IMEI tutarını duyurdu. İşte detaylar!
Yurt dışından ülkemize getirilen akıllı telefonların için IMEI kaydı gerektiriyor. Son zamanlarda artan enflasyon nedeniyle birçok kişi yurt dışı cihazlarına yönelmişti.
Ülkemize getirilen bu cihazların kullanılabilmesi için IMEI kaydı gerekiyor. Yıllara göre artan bu IMEI ücretleriyle birlikte IMEI kayıt sayısı da merak ediliyordu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 1 Ocak 2023 ile 21 Kasım 2023 arasında kaç kişinin IMEI işlemi yaptığını duyurdu.
2023 Yılında Elde Edilen IMEI Kayıt Geliri
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gün içerisinde bir açıklamada bulundu. Şimşek tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Ocak ve 21 Kasım 2023 tarihleri arasında toplam 815 bin 289 cihaz için IMEI kaydı yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti devleti bu kayıt işlemlerinden toplam 6 milyar 237 milyon 244 bin 307 TL gelir elde etti.
Son olarak 7 Temmuz’da yapılan zamla mağdur olan vatandaşlar hakkında da bir açıklama yapıldı. 7 Temmuz günü yapılan ödemelerin 39 bin 70 adet olduğunu belirtildi.
Yıllara Göre IMEI Kayıt Ücretleri
- 2015: 131 TL
- 2016: 138 TL
- 2017: 149 TL
- 2018: 500 TL
- 2019: 1.500 TL
- 2020: 1,838 TL
- 2021: 2.006,20 TL
- 2022: 2.732,40 TL
- 2023 (8 Temmuz'a kadar): 6.091 TL
- 2023 (8 Temmuz'dan itibaren): 20.000 TL
- 2024: 31.692 TL
Öğrencilerin 9.500 TL Altı Alabileceği Vergisiz Telefonlar
Örgün eğitimdeki üniversite öğrencilerini kapsayacak vergisiz telefon düzenlemesi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Peki siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Yurt dışından akıllı telefon için IMEI harç ücreti ödediniz mi? Bize aşağıdaki yorumlar bölümünden yazabilirsiniz.
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