IMEI Kaydından Toplanan Para Belli Oldu: Bakan Şimşek Açıkladı!

Yurt dışından ülkemize getirilen akıllı telefonların için IMEI kaydı gerektiriyor. Son zamanlarda artan enflasyon nedeniyle birçok kişi yurt dışı cihazlarına yönelmişti.

Ülkemize getirilen bu cihazların kullanılabilmesi için IMEI kaydı gerekiyor. Yıllara göre artan bu IMEI ücretleriyle birlikte IMEI kayıt sayısı da merak ediliyordu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 1 Ocak 2023 ile 21 Kasım 2023 arasında kaç kişinin IMEI işlemi yaptığını duyurdu.

2023 Yılında Elde Edilen IMEI Kayıt Geliri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gün içerisinde bir açıklamada bulundu. Şimşek tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Ocak ve 21 Kasım 2023 tarihleri arasında toplam 815 bin 289 cihaz için IMEI kaydı yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti devleti bu kayıt işlemlerinden toplam 6 milyar 237 milyon 244 bin 307 TL gelir elde etti.

Son olarak 7 Temmuz’da yapılan zamla mağdur olan vatandaşlar hakkında da bir açıklama yapıldı. 7 Temmuz günü yapılan ödemelerin 39 bin 70 adet olduğunu belirtildi.

Yıllara Göre IMEI Kayıt Ücretleri

2015: 131 TL

2016: 138 TL

2017: 149 TL

2018: 500 TL

2019: 1.500 TL

2020: 1,838 TL

2021: 2.006,20 TL

2022: 2.732,40 TL

2023 (8 Temmuz'a kadar): 6.091 TL

2023 (8 Temmuz'dan itibaren): 20.000 TL

2024: 31.692 TL

Peki siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Yurt dışından akıllı telefon için IMEI harç ücreti ödediniz mi? Bize aşağıdaki yorumlar bölümünden yazabilirsiniz.