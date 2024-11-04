2025 IMEI Kayıt Ücreti Belli Oldu! Yurt Dışından Telefon Almak Artık Mantıklı Değil

IMEI kayıt ücreti, pasaport harçları, trafik cezası, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve gelir vergisi gibi çeşitli harç ve cezaları belirlemek için kullanılan Yeniden Değerleme Oranı belli oldu. Peki bu doğrultuda yurt dışından getirilen telefonları kayıt ettirirke ödenen IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? İşte detaylar!

2025 IMEI Kayıt Ücreti Belli Oldu

2025 için belirlenen Yeniden Değerleme Oranı yüzde 43.93 TL oldu. Bu da şu anda 31.692 TL olan IMEI kayıt ücretinin 2025'te 45.614 TL olacağı anlamına geliyor. Yani artık yurt dışından telefon getiren ve 120 günlük kullanım süresini dolduran vatandaşlar, eğer telefonlarını kullanmaya devam etmek isterlerse 1 Ocak 2025 itibariyle 45.614 TL ödemek zorunda kalacak.

Peki bu durumda yurt dışından telefon almak hala mantıklı mı? Dilerseniz konuya çok geniş yaklaşmak yerine yurt dışından telefon alan kullanıcıların en çok tercih ettiği model olan iPhone üzerinden bir örnek verelim ve yurt dışından iPhone almak İlk örmantıklı mı sorusuna cevap arayalım.

Yurt Dışından iPhone 16 Almak Mantıklı mı?

İlk olarak en yeni ama en ucuz iPhone modeli olan iPhone 16 modeline göz atalım. Eğer Türkiye vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ve vergi yükünün olmadığı Kuveyt üzerinden iPhone 16 alırsanız ödemeniz gereken ücetler şu şekilde:

256 GB iPhone 16 Ücreti : 301.500 Kuveyt Dinari yani 33.800 TL

: 301.500 Kuveyt Dinari yani 33.800 TL IMEI Kayıt Ücreti : 45.614 TL

: 45.614 TL Toplam: 79. 414 TL

79. 414 TL iPhone 16 Türkiye Fiyatı: 69.999 TL

Gördüğünüz üzre Kuveyt gibi bir ülkeden iPhone 16'nın 256 GB'lık bir versiyonunu aldığınızda ve telefonunuzu kayıt ettirmek istediğinizde ödemeniz gereken toplam para Türkiye'deki iPhone 16 fiyatını aşıyor. Peki yurt dışından iPhone 16 Pro Max almak mantıklı mı?

Yurt Dışından iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max Almak Mantıklı mı?

Apple'ın en yeni ve en pahalı telefonu olan iPhone 16 Pro Max'e göz atacak olursak tablo sadece biraz değişiyor.

256 GB iPhone 16 Pro Max Ücreti : 444.900 Kuveyt Dinari yani 49.800 TL

: 444.900 Kuveyt Dinari yani 49.800 TL IMEI Kayıt Ücreti : 45.614 TL

: 45.614 TL Toplam: 95.414 TL

95.414 TL iPhone 16 Pro Max Türkiye Fiyatı: 99.999 TL

Gördüğünüz üzere yurt dışından iPhone 16 Pro Max almak ile Türkiye'den almak arasındaki fark oldukça az. Pek çok kişi ekstra bir yıllık Türkiye garantisi için bile cihazını Türkiye'den almayı tercih edecektir. Elbette ki bu fiyatlar iPhone'unuzu aldığınız ülkeye göre değişkenlik gösterebilir. Ancak görünen o ki kayıt ettirecekseniz yurt dışından telefon almak artık mantıklı değil.