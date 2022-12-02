iMessage Özellikleri Android'e Geliyor

Apple'ın iOS işletim sistemine sahip cihazlarda kullanıma sunduğu iMessage, sahip olduğu birçok özellik sayesinde Whatsapp gibi diğer mesaj uygulamalarına kıyasla öne çıkıyor. Fakat iMessage'ın kullanıcılar açısından en kötü yanlarından biri, yalnızca iOS işletim sistemine sahip cihazlar için sunulması. Ancak bu durum değişebilir.

Sunbird isimli bir uygulama, iMessage'ın sahip olduğu tüm özellikleri Android telefonlara da getirebileceğini iddia etti.

Android Cihazlar iMessage Kullanabilecek Mi?

Yaptığı iddialı açıklamaların ardından testleri de yayınlayan Sunbird, Samsung marka telefon ile iMessage kullanılarak iPhone telefonla iletişim kurabildiklerini gösterdi. Sunbird'ün uygulamasının Android ve Windows'ta ücretli bir şekidle iMessage çalıştırmaya yarayan Beeper ile benzer bir altyapıyı kullandığı düşünülüyor.

Android Authority'de yer alan habere göre Sunbird uygulaması başarılı bir şekilde kurulabiliyor ve Apple ID'ye giriş yapılabiliyor. Ancak Sunbird'ün iddiasının aksine iMessage üzerinden gönderilen mesajlar, Android cihaza ulaşmıyor.

Şimdilik hala geliştirme aşamasında olan uygulamanın tamamlandıktan sonra ücretsiz bir şekilde hizmete sunulacak. Belirli bir başarının yakalanmasının ardından ise Sunbird ücretli olacak.