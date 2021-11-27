Immortals: Fenyx Rising Ücrestiz Oldu!

Immortals: Fenyx Rising ücretsiz hale geldi. Peki, başarılı aksiyon-macera oyunu nasıl ücretsiz indirilir? Fransa merkezli video oyunu şirketi Ubisoft tarafından alınan karar ile ilgili merak edilen tüm ayrıtnılar haberimizde.

Immortals: Fenyx Rising Ücretsiz Nasıl İndirilir?

İlk olarak cihazınızda yüklü olan web tarayıcısı üzerinden Ubisoft'un Immortals: Fenyx Rising kampanyası için oluşturduğu sayfayı ziyaret edin. Açılan sayfada yer alan "Ubisoft Connect PC" butonuna tıklayın. Daha sonra oyunu ücretsiz olarak bilgisayarınıza veya konsolunuza indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Kampanyanın sınırlı süreliğine geçerli olduğunu belirtelim.

Ubisoft, Immortals: Fenyx Rising isimli yapımı kısa süreliğine ücretsiz yapma kararı aldı. Alınan bu karar sonucunda video oyunu 29 Kasım tarihine kadar ücretsiz oldu. Immortals: Fenyx Rising'i kampanya kapsamında bilgisayarınıza indirebilir ve yalnızca belirtilen tarihe kadar oynayabilirsiniz.

Fransa merkezli video oyunu şirketi Ubisoft tarafından Anvil oyun motoru ile geliştiirilen ve yayımlanan Immortals: Fenyx Rising, 3 Aralık 2020 tarihinde PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X / S platformlarına çıkışını gerçekleştirdi.

Immortals: Fenyx Rising Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (yalnızca 64 bit)

İşlemci: Intel Core i5-2400 / AMD FX-6300

Ekran Kartı: GeForce GTX 660 / AMD R9 280X

VRAM: 2 GB NVIDIA / 3 GB AMD

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 28 GB HDD kullanılabilir alan

Paylaşılan sistem gereksinimlerine göre oyunu minimum ayarda oynayabilmek için GeForce GTX 660 ya da AMD R9 280X ekran kartına sahip olmak gerekiyor. İşlemci tarafında ise Intel Core i5-2400 veya AMD FX-6300 isteniyor.

Immortals: Fenyx Rising Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (yalnızca 64 bit)

İşlemci: Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 7 1700

Ekran Kartı: GeForce GTX 1070 / AMD RX Vega 56

VRAM: 8 GB

RAM: 16 GB

Depolama Alanı: 28 GB SSD kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimlerine baktığımızda Intel Core i7-6700 veya AMD Ryzen 7 1700işlemcisinin istendiğini görüyoruz. Ekran kartı tarafında GeForce GTX 1070 ya da AMD RX Vega 56 isteniyor. RAM'in ise en az 16 GB olması gerekiyor.