İnanılmaz Örümcek Adam'ın İlk Kopyası Rekor Fiyata Satıldı!

"İnanılmaz Örümcek Adam #1"in mükemmele yakın bir kopyası müzayedede 1,3 milyon doların üzerinde bir fiyata satılarak bu serideki bir sayının şimdiye kadar elde ettiği en yüksek fiyat rekorunu kırdı.

İnanılmaz Örümcek Adam #1, Tam 1.3 Milyon Dolara Satıldı

Marvel kahramanının kendi adını taşıyan ilk serisinin restore edilmemiş kopyası, Perşembe günü Dallas merkezli Heritage Auctions tarafından 1.380.000 dolar gibi şaşırtıcı bir teklifle satın alındı.

Rekor kıran satış, 2,3 milyon dolara satılan "Superman #1"in 7,0 dereceli "Fine/Very Fine" kopyasını da içeren daha büyük bir çizgi roman müzayedesinin bir parçasıydı.

İnanılmaz Örümcek Adam'ın İlk Kopyası Neden Bu Kadar Değerli?

Sektör uzmanları, Spider-Man çizgi romanının çizgi roman endüstrisi standardı olan Certified Guaranty Company tarafından verilen 9.8 "Near Mint/Mint Condition" notunun yedi rakamlı fiyat etiketini kolayca haklı çıkardığını söyledi. CGC'ye göre, aynı dereceye sahip yalnızca bir kopya daha var.

CGC Başkanı Matt Nelson, The Post'a yaptığı açıklamada, "Bugünün piyasasında bir alıcı için bu sayının 9,8 kalite standardındaki bir kopyasını elde etmek hayatta bir kez karşılaşılabilecek bir fırsat olabilir." dedi.

Sanatçı Steve Ditko ve yazar Stan Lee tarafından hazırlanan "İnanılmaz Örümcek Adam #1", dünyanın radyoaktif bir örümcek tarafından ısırıldıktan sonra dost canlısı mahalle Örümcek Adam'ı olarak suçla savaşan inek liseli Peter Parker ile ilk kez "Amazing Fantasy #15"te tanışmasından yedi ay sonra gazete bayilerinde yerini almıştı.

Örümcek Adam'ın 1963'te sadece 12 sente satılan kendi adını taşıyan bu ilk serisi, Peter Parker'ın başlangıç hikâyesini ve süper güçlerini nasıl kazandığını anlatıyor.

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