Microsoft, Indiana Jones'u PlayStation 5 İçin Piyasaya Sürebilir!

Indiana Jones and the Great Circle, ilk kez geçtiğimiz ay Microsoft'un Xbox Developer Direct etkinliği sırasında Xbox ve PC için duyuruldu.

Fakat konu hakkında çıkan yeni bir gelişmeye göre Microsoft, Indiana Jones yapımını Sony’nin PlayStation 5 konsoluna da çıkartabilir.

Microsoft'un planları hakkında bilgi sahibi olan kaynak, Bethesda'nın Indiana Jones and the Great Circle'ı PS5'e de getirmeyi düşündüğünü iddia etti.

Microsoft, Çoklu Platform Yaklaşımı Doğrultusunda Starfiled’ı da PS5’e Sunabilir

Microsoft, belirli Xbox oyunları için yeni bir çoklu platform yaklaşımının ortaya çıktığı, şirketin hangi oyunların özel kalacağını ve diğerlerinin gelecekte Switch veya PS5'te görüneceğini düşündüğü söyleniyor.

Indiana Jones bu yeni çok platformlu oyun dalgasının bir parçası gibi görünüyor. Bethesda, Indiana Jones oyununu ilk olarak Xbox konsoluna özel olarak piyasaya sürecek olsa da iddialar doğrultusunda oyun kısa bir süre özel kalacak

Bethesda'nın Xbox ve PC sürümleri için Aralık 2024'te piyasaya sürmeyi hedeflediği oyunun PS5 için birkaç ay sonra piyasaya sürülmesi düşünülüyor.

Indiana Jones and the Great Circle için tam zamanlama ve platform kullanılabilirliği, özellikle Microsoft'un Xbox oyunları için yeni çoklu platform yaklaşımı kesinleşmediği için değişebilir. Microsoft geçtiğimiz aylarda Xbox'a özel bazı oyunları PS5 ve Nintendo Switch'e getirmeyi değerlendiriyordu.

Sea of Thieves ve Hi-Fi Rush'ın platformlar arası değerlendirmeye alındığı bildirildi ve Microsoft'un diğer Xbox oyunlarını da rakip konsollara getirmeyi düşündüğü belirtiliyor. Önümüzdeki haftalarda Xbox dışı platformlar için Hi-Fi Rush duyurusu bekleniyor.

Son olarak bir diğer Bethesta yapımı olan Starfield'ın da PS5 platformuna sunulabileceği bildirildi ancak ayrıntılar şimdilik belirsiz.