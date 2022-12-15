İndirimli Fiyatıyla HONOR Pad 8 Türkiye'de Satışta

HONOR, muadillerine kıyasla önemli özelliklere sahip yeni tableti HONOR Pad 8'in Türkiye’de satışa çıktığını duyurdu. HONOR'un tablet yelpazesinin en yeni üyesi olan HONOR Pad 8, şık tasarımının yanı sıra ekran özellikleri ve sekiz hoparlörü ile kullanıcılara olağanüstü bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

HONOR Pad 8 Özellikleri

12 inç büyüklüğünde, 2K HONOR FullView ekrana sahip olan HONOR Pad 8, %87'lik ekran-gövde oranı ile şık bir tasarım sunmayı başarıyor. Ekranda 2000x1200 piksel çözünürlük sağlayan HONOR Pad 8, 1 milyar renk desteği ile film ve video izlemek için çarpıcı netlik ve gerçekçi tonlar sunmayı da başarıyor.

HONOR Pad 8 modelinin muadillerine karşı rakipsiz olmasını sağlayan özelliklerden birisi de her iki tarafa simetrik olarak yerleştirilen sekiz hoparlöründe yatıyor. Kullanıcılara daha güçlü ve daha dengeli bir ses deneyimi sağlayan ve DTS:X® Ultra, HONOR Histen gibi teknolojileri destekleyen HONOR Pad 8, sürükleyici bir ses deneyimi için canlı ve dinamik 360° sesler sunuyor. Net tizlerin yanı sıra, orta kademe sesler ve güçlü baslar sunan tablet, kullanıcıların sürükleyici ve tam aralıklı ses deneyimi yaşamasını sağlıyor.

Gücünü sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 680 işlemcisinden alan HONOR Pad 8, gelişmiş performans sunmak adına tüm yeterliliğe sahip. Yüksek performanslı işlemcisi, kullanıcıların birden fazla uygulamayı sorunsuz bir şekilde çalıştırmasını sağlayarak oyun oynarken, ders çalışırken veya en sevdiğiniz programı izlerken gelişmiş bir deneyim sunuyor.

HONOR Pad 8, kutudan Android 12 tabanlı en yeni HONOR Magic UI 6.1 işletim sistemiyle geliyor ve sahip olduğu 7250 mAh pil ile uzun saatler kesintisiz deneyim sunabiliyor.

HONOR Pad 8 Fiyatı

HONOR Pad 8, Şafak Mavisi rengi ile 15 Aralık tarihinden itibaren Vatan, Teknosa, Hepsiburada ve Trendyol satış kanallarında tüketicilere sunuluyor. 6.499 TL’ye satışa çıkan HONOR Pad 8’e, lansmana özel 500 TL indirim fırsatı sayesinde 5.999 TL’ye sahip olabilirsiniz.