Yapay Zeka Destekli 4 Bin TL'lik Telefon! 120Hz Ekran ve 8 GB RAM'i Var

Geçtiğimiz haftalarda 120Hz ekranlı ucuz telefon Smart 10 Plus'ı duyuran Infinix, yeni bir telefon satışa sundu. Hot 60i isimli bütçe dostu telefon yüksek yenileme hızı, büyük batarya ve yüksek RAM kapasitesi dahil birçok özelliğe sahip.

Infinix Hot 60i Özellikleri

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip Infinix Hot 60i, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 188 gram ağırlığındaki telefonun ekranı gövde oranı yüzde 90,95 seviyesinde.

Telefonda MediaTek Helio G81 Ultimate işlemcisi ve ARM G52 MC2 GPU bulunuyor. Bu işlemci iki adet 2.0+ GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Hot 60i 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. 5.160 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Telefonun 24 dakikada yüzde 1'den yüzde 50'ye kadar şarj olabildiği belirtiliyor.

Android 15 tabanlı XOS 15 ile birlikte gelen Infinix Hot 60i'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

NFC, Bluetooth 5.3 ve çift SIM desteğine sahip olan telefonda IP64 sertifikası yer alıyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Telefonun yan tarafında yapay zeka özelliklerine hızlıca erişmenizi sağlayan bir buton da bulunuyor.

Telefondaki yapay zeka özellikleri arasında web sayfasını ve belgeyi özetleme, herhangi bir konu hakkında bilgi alma, telefonda çeşitli işlemleri gerçekleştirme dahil birçok işlev bulunuyor.

Infinix Hot 60i'nin Tahmini Türkiye Fiyatı

6 GB RAM + 128 GB depolama: 14.000 Bangladeş Takası (115 dolar)

14.000 Bangladeş Takası (115 dolar) 8 GB RAM + 256 GB depolama: 16.500 Bangladeş Takası (135 dolar)

Infinix Hot 60i için 14.000 Bangladeş Takası (115 dolar) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Buna göre Türkiye'de telefonun vergisiz fiyatı 4 bin TL, vergili fiyatı ise 9 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun Türkiye'de farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.