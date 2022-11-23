17 Dakikada %100 Şarj Olan Infinix Note 12 VIP Türkiye'de Satışa Çıktı

Özellikleri ile dikkat çeken Infinix Note 12 VIP Türkiye'de satışa sunuldu. Bununla birlikte Infinix Note 12 VIP modelinin Türkiye'deki satış fiyatı belli oldu. Yeni akıllı telefon modellerine dair ayrıntılar haberimizde.

Infinix Note 12 VIP Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 6,7 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Ekran Paneli: AMOLED

İşlemci: MediaTek Helio G96

RAM: 8 GB + 5 GB (13 GB'a kadar arttırılabilir)

Depolama: 256 GB

Batarya: 4500 mAh

Hızlı Şarj: 120W

Arka Kamera: 108 MP + 13 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Yazılım: Android 12 tabanlı XOS 10.6

Fiyatı: 12.999 TL

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Infinix Note 12 VIP, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz tazeleme hızı sunuyor. 256 GB depolama alanına sahip olan telefonun 8 GB RAM'i 5 GB genişletilmiş RAM sayesinde 13 GB'a kadar arttırılabiliyor.

4500 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazda 120W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Böylelikle telefonun şarj olması için uzun süre boyunca beklenmesine gerek kalmıyor. Şık tasarıma sahip olan telefonun yalnızca 17 dakikada yüzde 100 şarj olduğu belirtiliyor.

Gücünü MediaTek Helio G96 işlemcisinden alan telefonun arka yüzeyinde 108 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü mevcut. Ön tarfta ise 16 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor.