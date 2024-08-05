108 Megapiksel: Infinix Note 40X 5G Tanıtıldı!

Telefonları ile uzun süredir ülkemizde faaliyet gösteren Infinix, Note 40 serisinin beşinci üyesi Note 40X 5G'yi duyurdu. İşte Dimensity 6300 işlemciden güç alan telefonun detayları: Infinix Note 40X 5G özellikleri ve fiyatı!

Infinix Note 40X 5G Özellikleri ve Fiyatı

Note 40X 5G'ye güç veren Dimensity 6300, MediaTek tarafından geliştirilen ve 6 nm fabrikasyon süreci ile üretilen bir işlemci. Maksimum hızı 2.4 GHz'e ulaşabilen bu sekiz çekirdekli işlemci, Mali-G57 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

6.78 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip olan telefon, 8 GB / 12 GB RAM seçenekleri ve 256 GB depolama alanı sunuyor.

Cihazın arka tarafında 108 Megapiksel f/1,75 ana kameraya, 2 Megapiksel makro kamera ve bir AI lensi eşlik ediyor. Ön tarafta ise 8 Megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor.

Çift hoparlöre sahip olan Note 40X 5G'de bildirimleri iPhone ile benzer şekilde görüntülemenizi sağlayan dinamik çubuk özelliği de bulunuyor. 5000 mAh bataryaya ve 18W hızlı şarj desteğine sahip olan telefon, Android 14 işletim sistemi ve XOS 14 arayüzü ile kutudan çıkıyor.

Starlit Black, Lime Green ve Palm Blue renk seçenekleri ile gelen Infinix Note 40X 5G'nin fiyatı 8 GB RAM ve 256 GB depolama için 167 dolar, 12 GB RAM için 179 dolar seviyesinde.