Sessiz Sedasız Tanıtıldı: Infinix Note 40s Özellikleri!

Onlarca farklı telefon modeli ile ülkemizde de satış yapmakta olan Infinix, Note 40 serisini daha önce piyasaya sürmüştü. Infinix Note 40, Note 40 Pro ve Note 40 Pro+ olmak üzere üç modelden oluşan seriye Infinix Note 40s ile bir model daha eklendi. Ancak herhangi bir tanıtım yapmayan marka cihazı sessiz sedasız duyurdu.

Infinix Note 40s Özellikleri

Tahmin edebileceğiniz üzere Note 40 serisindeki diğer modeller ile benzer özelliklere sahip olan Infinix Note 40s modelinde 6,78 inç büyüklüğünde bir ekran yer alıyor. Yanlara doğru kavisli olan bu AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve Full HD çözünürlük sunuyor.

6 nm fabrikasyon süreci ile üretilen MediaTek Helio G99 Ultimate işlemciden güç alan telefon 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile geliyor. Ekranla benzer şekilde kamera da Note 40 Pro+ modelini akıllara getiriyor. 108 Megapiksel çözünürlüğündeki f/1.9 ana kameraya, 2 Megapiksel makro lens eşlik ediyor.

Ön tarafta ise 32 Megapiksel f/2.2 kamera yer alıyor. 5000 mAh bataryaya sahip olan telefon kardeşlerinin 100W hızlı şarj desteğinin aksine 33W hızlı şarj sunuyor. Arka taraftaki gizli LED aydınlatma, su sıçramalarına ve toza karşı IP54 sertifikası, JBL destekli stereo hoparlörler telefonun diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Infinix Note 40s fiyatı ve çıkış tarihi henüz bilinmezliğini koruyor.