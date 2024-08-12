Ülkemizde Satılan Infinix İlk Tabletini Tanıttı!

Akıllı telefonları ile uzun süredir ülkemizde yer alan ve uygun fiyatlı seçenekleri ile tanınan Infinix, Xpad adlı ilk tabletini sessizce piyasaya sürdü. Infinix'in ilk tableti 11 inç ekrana, orta seviye bir Helio işlemciye ve LTE desteğine sahip.

Infinix Xpad Özellikleri

2.2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemci olan MediaTek Helio G99'dan güç alan Infinix Xpad grafik tarafında gücünü işlemci içerisindeki Arm-G57 MC2 GPU'dan alıyor. Oyunlarda ve günlük kullanımda en iyi performansın elde edebilmesi için üç farklı güç modu sunan XArena Game Space kullanıcılara sunuluyor.

Tabletin 11 inç büyüklüğündeki LCD ekranı 90 Hz yenileme hızına sahip ve 1920x1080 piksel çözünürlük sunuyor. 440 nit parlaklığa ulaşabilen bu panelin ekran - gövde oranı yüzde 83 seviyesinde. Metal bir gövdeye sahip olan tabletin hem arka hem de ön tarafında 8 Megapiksel kamera bulunuyor.

Diğer markalar ile benzer şekilde yapay zeka trendine uyum sağlayan Infinix, ChatGPT tarafından desteklenen bir sesli asistan olan Folax ile karşımıza çıktı. Dört hoparlör ile donatılan tabletin 7000 mAh kapasiteli bataryası, 18W kablosuz şarj özelliğine sahip.

Mavi, siyah ve altın olmak üzere üç renk seçeneği ile gelen Infinix Xpad, 4 GB ve 8 GB RAM seçeneklerinin yanı sıra 128 GB / 256 GB depolama alanı seçeneği sunuyor. Tam konfigürasyonlar, tabletin fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı.