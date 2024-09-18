Infinix Zero 40 5G Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Ülkemizde aktif olarak faaliyet gösteren Infinix yeni telefonları ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bir süre önce duyurulan ve ilk olarak Hindistan'da satışa sunulan Infinix Zero 40 5G ile bunlara bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Infinix Zero 40 5G Özellikleri ve Fiyatı

Violet Garden, Hareketli Titanyum ve Kaya Siyahı olmak üzere üç renk seçeneğine sahip olan Zero 40 5G'nin 6,78 inç büyüklüğündeki kavisli AMOLED ekranı 2436 x 1080 piksel çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunuyor.

4 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 3.1 GHz'e kadar çıkabilen sekiz çekirdekli bir işlemci olan Mediatek Dimensity 8200 Ultimate'den güç alan telefon, 12 GB RAM ile geliyor. Depolama tarafında 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki seçenek sunuluyor.

Zero 40 5G'nin arkasında 108 Megapiksel OIS'li bir ana kameraya, 50 Megapiksel ultra geniş kamera ve 2 Megapiksel derinlik algılama sensörü eşlik ediyor. Ön tarafta yer alan 50 Megapiksel kamera 4K video kaydı yapabiliyor..

Android 14 tabanlı XOS 14.5 arayüzünün kullanıldığı telefon için iki büyük Android yükseltmesi ve üç yıl boyunca güvenlik güncellemesi sözü verildi. JBL tarafından optimize edilen çift hoparlör, kızılötesi ve NFC telefonun diğer özellikleri arasında yer alıyor.

5000 mAh bataryaya sahip olan Zero 40 5G'nin kullanıcıların GoPro kameralarını kontrol etmelerini sağlayan bir GoPro moduna sahip olduğunu da belirtmeliyiz. Infinix Zero 40 5G fiyatı başlangıç modeli için 335 dolar olarak belirlenirken, 512 GB'lık model için 370 dolar ödemek gerekiyor.