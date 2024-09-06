Infinix Hot 50 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Ülkemizde aktif olarak faaliyet gösteren markalardan birisi olan Infinix bir süredir sızıntılar ile gündemde olan yeni telefonu Hot 50'yi tanıttı. 7.8 mm kalınlığı ile bulunduğu segmentin en ince telefonlarından birisi olan Infinix Hot 50'nin tüm detaylarını bir araya getirdik.

Infinix Hot 50 Özellikleri ve Fiyatı

Hot 50'nin 6.7 inç büyüklüğündeki IPS LCD ekranı 720p çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Ön kısımda 8 Megapiksel çözünürlüğünde LED flaşlı bir kamera yer alırken, arka tarafta 50 Megapiksel Sony IMX582 ana kameraya, 2 Megapiksel derinlik algılama sensörü ve yardımcı bir lens eşlik ediyor.

MediaTek'in Dimensity 6300 işlemcisinden güç alan telefon 4 GB / 8 GB RAM seçeneklerinin yanı sıra 64 GB ve 128 GB depolama seçeneği sunuyor. 6 nm fabrikasyon süreci ile üretilen Dimensity 6300, 2.4 GHz hızında çalışan ve Mali-G57 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapan sekiz çekirdekli bir işlemci.

Android 14 tabanlı XOS 14.5 ile çalışan Infinix Hot 50'nin 5000 mAh bataryası 18W hızlı şarj desteğine sahip.

Dreamy Purple, Sage Green, Sleek Black ve Vibrant Blue renk seçenekleri ile gelen Infinix Hot 50'nin fiyatı 120 dolar olarak belirlendi. 8 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip olan model ise 130 dolar fiyat etiketine sahip.