Influencer'lara Yeni Düzenleme: Artık Sertifika Gerekecek!

Tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında Ticaret Bakanlığı, Influencer'lara yönelik yeni bir sertifika düzenlemesi getiriyor.

Ticaret Bakanlığının 2024-2028 Stratejik Planı'na göre tüketicilerin korunmasına yönelik faaliyetler önümüzdeki süreçte artırılacak. Günümüz gelişmeleri baz alınarak mevzuatlar gözden geçirilecek.

Özellikle sosyal medyada yer alan reklamlara yönelik tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı uygulamalara sürükleyen konularda çalışmalar yürütülecek.

"Influencer Sertifika Programı Projesi" Hayata Geçiriliyor

İnsanların internet alışverişlerinde önemli rol oynayan Influencer'lar için yeni bir denetim mekanizması hayata geçirilecek. Reklam Özdenetim Kurulu ve Reklam Kurulu iş birliğinde "Influencer Sertifika Programı Projesi" başlatılacak.

Bu yeni projje ile birlikte sertifika sahibi Influencer'ların sorumluluk içerisinde hareket ettiğine yönelik reklam verenlere bakanlık tarafından bir güvence verilmesi sağlanacak.

E-ticarette yer alan "Güven Damgası" modelinin benzeri olan bu düzenleme, sertifikası olan Influencer'ların takipçilerinde güven duygusu pekiştirilmesini amaçlıyor. Böylelikle Influencer'ların takipçileri, reklamlar konusunda daha bilgi sahibi olmuş olacak ve rahatlıkla güvenebilecek.

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