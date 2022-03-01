Influencer Nedir? Ne Demek? Nasıl Olunur?

Influencer nedir? Influencer ne demek? Influencer nasıl olunur, ne kadar kazanır? Bu sorular, sosyal medya kullanıcılarının en az bir kez denk geldiği bir terim olan Influencer hakkında en çok sorulan soruların başında geliyor.

Kullanıcıların kafasındaki soru işaretlerini ortadan kaldırmak için bu terimi oldukça ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Dilerseniz özellikle sosyal medyada büyük kullanıcı kitlesine hitap edenlere verilen bir unvan olan Influencer'ın ne olduğuna, Influencer olmak için ne yapmak gerektiğine ve bu kişilerin ne kadar kazandığına geçelim.

Influencer Nedir? Influencer Ne Demek?

Influencer, etkileyici ya da etkileyen kişi anlamına gelir. Kendi alanında güvenilir, sevilen, uzman bir kişi olarak kabul edilen kişilere Influencer denir. Bu kişiler genellikle sosyal medyada yüksek takipçi sayısına sahip olur.

Birçok kişinin zannettiğinin aksine takipçi sayısı yüksek olan herkes etkileyici olarak kabul edilmiyor. Bir kişinin Influencer sayılabilmesi için o kişinin takipçilerinin kendisini fikirlerine güvenmesi ve önemsemesinden ötürü takip etmesi gerekir.

Etkileyicilerin yalnızca Instagram'da olduğu yargısını benimsenmek de yanlış. Bir etkileyici, kitlesine dilerse YouTube'dan da seslenebilir, kendi web sitesi üzerinden de seslenebilir. Bir kişinin Influencer olup olmadığını öğrenmek içi, etkileyici olarak kabul edilen kişinin kullanıcı kitlesi üzerinde ne kadar etki sahip olduğunu incelemek gerekir.

Sosyal medya, insanlara ulaşmayı kolaylaştırdığından ve kullanım oranının da oldukça yüksek olmasından ötürü tercih edilir. Tabii, bu onun kullanıcılara hitap etmek için başvurulabilecek tek seçenek olduğu anlamına gelmiyor. Daha önce de belirttiğimiz üzere kitlenize nereden seslenebiliyorsanız orada etkilisiniz.

İnsanlar, bu kişileri takip ettiğinden ve o kişiyi alanında uzman bir kişi olarak gördüğünden markalar hakkında yaptıkları tavsiyeler de oldukça büyük bir önem taşıyor. Bir Influencer ile anlaşarak o kişinin elindeki güçten yararlanabilir ve markanızı daha büyük bir kitleye tanıtabilirsiniz.

Etkileyicileri sınıflandırmak gerektiğinde ortaya şu şekilde bir liste çıkıyor:

Ünlü

Sektör uzmanı

Mega influencer

Macro influencer

Micro influencer

Ünlü sınıfına herkesin bildiği üzere sinema, televizyon dizileri ve çeşitli alanlarda tanınan kişiler giriyor. Bu kişilerin kitlesini sosyal medya kullanıcıları değil, imza attığı işlerle elde ettiği hayran kitlesi oluşturuyor.

Sektör uzmanı sınıfı, belirli bir konuda yetkin kişilerden oluşuyor. Örneğin otomobil söz konusu olduğunda pek çok kişinin aklına tek bir kişi geliyorsa, o kişinin yorumları çok merak ediliyorsa, otomobil incelemeleri çok rağbet görüyorsa o kişi influencer olabilir.

Mega influencer sınıfına çok büyük bir kullanıcı kitlesine hitap eden influencerlar giriyor. Bu kişilerin genellikle 1 milyonun üzerinde takipçisi oluyor. Markalarla yaptıkları anlaşmalarda da bu nedenle yüksek ücret talep edebiliyorlar çünkü hitap ettikleri kitle gerçekten azımsanamayacak kadar büyük.

Macro influencer sınıfına ise 100 bin ila 1 milyon takipçisi olanlar giriyor. Bu kişiler, mega influencerlara göre daha az kişi tarafından takip edilse de ürettikleri içerikler dolayısıyla kitlesinin gözünde önemli bir yere sahipler.

Micro influencer sınıfına girenlerin takipçi sayısı 1000 ile 100 bin arasında değişiyor. Bu kişiler daha çok belirli bir alana yoğunlaşmış kişilerden oluşuyor

Bu, markalar açısından da oldukça önemli çünkü her marka, kendi alanına yoğunlaşan kişilerle çalışmak ister. Bu kişilerin hitap ettiği kitle daha küçük. Bu nedenle daha uygun bir fiyata iş birliği yapma eğilimindeler.

Influencer Nasıl Olunur?

Niş bulun.

Platformunuzu seçin.

Strateji geliştirin.

Tutarlı olun.

Kitlenizi büyütmeye başlayın.

Kitleniz ile iletişim hâlinde kalın.

Trendleri takip edin.

Influencer olmak için izlenmesi gereken adımlar değişmez. Bakıldığında hepsi basit adımlar olsa da çoğu kişi tarafından göz ardı edilir.

Influencer nasıl olunur sorusunun cevabını araştırmak, nasıl kitle oluşturulacağının merak edildiğini gösterir. Bu yolda ilerlemekte kararlıysanız aşağıdaki adımları doğru bir şekilde uygulamalısınız.

1. Niş Bulma

İlk olarak bir alana odaklanmalısınız. Sadece bir alana yoğunlaşmak, kendinizi o alanda göstermenizi ve o alandaki bilginizi daha hızlı bir şekilde arttırmanızı sağlar. Kendinize bir niş seçmeniz, kitlenizi büyütmenizi de kolaylaştırır. Sadece belirli bir kitleye hitap ettiğiniz için içerik oluşturma süreci de oldukça kolaylaşır.

Örneğin cilt bakımı, video oyunu, teknoloji, sinema, spor ve moda gibi alanlardan birine yoğunlaşabilirsiniz.

2. Platform Seçme

Sadece sosyal medya platformlarından ilerlemek zorunda değilsiniz. Bununla birlikte kitlenizi büyütmek için sosyal medyaya da başvurmaktan çekinmemelisiniz. Tabii ki hedef kitlenizin en çok hangi sosyal medya platformunu kullandığını da öğrenmeniz gerekiyor.

Bunun için hedef kitlenizin kim olduğunu belirlemeniz gerekiyor. Bunu yapmanın bir yolu da önceden yapılmış araştırmaları incelemekten geçiyor. Örneğin oyuncuların en çok kullandığı platformların başında Twitch geliyor. Peki, sizce oyuncular neden Twitch'i kullanıyor? Bu gibi sorularla yola çıkarak hedef kitleniz hakkında detaylı bilgi elde edebilirsiniz.

3. Strateji Geliştirme

Strateji belirlemeden yola çıkılmamalı. Kendinizi kitlenize tanıtmak ve diğer içerik oluşturucularından bir farkınızın olduğunu göstermek için içinde çelişki olmayan bir strateji geliştirmelisiniz. Ağırlıklı olarak hangi içerik türünü kullanacaksınız? İçeriklerinizi sosyal medyada nasıl paylaşacaksınız?

Video ve fotoğraf gibi içerikleri paylaşmak için belirli bir platformu, makale ya da blog içerikleri paylaşmak için her ikisini de karıştırıp bir içerik oluşturup yayımlayabileceğiniz kendi web sitenizi kullanabilirsiniz.

Strateji geliştirirken zamanlamayı da unutmamak gerekiyor. İyi bir zamanlama için takipçilerinizin günün en çok hangi saatlerinde içerikleriniz ile etkileşim kurduğunu takip etmelisiniz. Ayrıca kullandığınız platformların en çok hangi saatlerde kullanıldığını da araştırmalısınız.

4. Tutarlı Olma

Instagram, Twitter ya da başka bir platformda 1 gün içerik paylaşıp 5 gün sessiz kalan ya da gün içinde hiç içerik paylaşmayan ancak gece yarısı olduğunda art arda onlarca içerik paylaşıp ana sayfanızı dolduran sayfa takip ediyor musunuz?

Takipçiler, tutarlı bir şekilde paylaşım yapan sayfaları takip eder. Herhangi bir kurala bağlı kalmadan içerik oluşturmak, takipçi kaybetmenize neden olabilir.

5. Kitleyi Büyütmeye Başlama

Kitlenizi büyütmeye başlamak için alanınızdaki diğer uzmanlarla iletişime geçebilir, onlarla iş birliği yapabilirsiniz. Bununla birlikte sosyal medya üzerinden ilgi alanına yoğunlaştığınız alan giren kişilerin yorumlarına konu ile alakalı bir yanıt verebilir, diğer sayfaların paylaşımlarına yorum yapabilirsiniz.

6. Kitle ile İletişim Kurma

Kitlenizin büyümeye başladığını görüyorsanız yapmanız gereken en önemli şey, onları önemsediğinizi göstermek. Takipçilerinizin paylaştığınız içeriklere yaptığı yorumlara yanıt verin, yorumlarını beğenin, özelden size sorduğu soruları yanıtlayın. Kısacası onlarla ilgilenin. Bu, sizin onları ne kadar önemsediğinizi göstermenin en iyi yollarından biri.

7. Trendleri Takip Etme

Kitlenizi alanınızın dışına çıkmadan en son haberler hakkında bilgilendirmeli ve trendleri takip ederek onlara en iyi içerikleri sunmalısınız. Bu hem kitlenizi korumanızı sağlarken hem de kitlenizi büyütmenize yardımcı olur.

Influencer Ne Kadar Kazanır?

Türkiye'de ortalama bir influencer, ayda 20 bin ile 30 bin TL arasında değişen bir miktarda para kazanıyor. Hemen hemen her sosyal medya kullanıcısı tarafından tanınan ve takip edilen kişilerin aylık kazancı ise 50 bin TL'yi geçebiliyor.

Bir influencerın aylık kazancı, o kişinin ne kadar çok marka ile çalıştığına ve o markanın ne kadar teklif ettiğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Markanın teklif ettiği miktar, o kişinin ne kadar çok kişi tarafından takip edildiğine, paylaştığı içeriklerin ne kadar çok etkileşim aldığına bağlı olarak düşük de olabilir, yüksek de olabilir.

Influencer nedir? Influencer ne demek? Influencer nasıl olunur, ne kadar kazanır? Bu gibi soruların dışında kafanıza takılan bir soru varsa yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın.