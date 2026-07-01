Influencerlar İçin Yeni Düzenleme: İş Birliği Etiketi Yetmeyecek

Ticaret Bakanlığı, "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği" için yapılan değişiklikleri kapsayan düzenlemeyi duyurdu. Çok yakında yürürlüğe girecek olan bu yeni düzenleme, kullanıcıları hedefleyen reklamları, sosyal medyada influencerlar tarafından yapılan paylaşımları ve indirimli satışlar ve daha birçok konuyu kapsıyor.

Influencerlar İçin Hangi Düzenleme Yapılacak?

Influencerlar için yapılan düzenleme kapsamında anlaşmalı ya da maddi olarak bir karşılığı olan paylaşımlarda yer verilmesi gereken ibareler net şekilde belirlendi. Yakında geçerli olacak bu düzenlemeyle birlikte "iş birliği" ve benzeri ifadelerin yeterli olmayacak. Bir influencer eğer indirim ya da ücretsiz etkinlik gibi paylaşımlar yapmasının arkasında maddi kazanç ya da hediye gibi menfaatler varsa "reklam" ya da "tanıtım" ifadelerine açıkça yer vermek zorunda olacak.

İlgili Yönetmelikte Yapılan Diğer Değişiklikler Neler?

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği kapsamında yapılan diğer değişikliklerin başında hedefli reklamlar geliyor. Şirketler artık kişilere özel, hedefli olarak nitelendirilen reklamları hangi kriterlere göre gösterdiğini ve tüketicinin bunu nasıl değiştirebileceğini açık ve net bir şekilde belirlemek zorunda. Öte yandan çocukların kişisel verilerini analiz ederek onlara özel hedefli reklam gösterilmesine izin verilmeyecek.

Yönetmelikte yapılan düzenleme, indirimli satışları da kapsıyor. İndirim içerikli reklamlarda indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat, üzeri çizilerek indirimden önceki fiyat olarak sunulabilecek. Ayrıca sebze ve meyve gibi çoğu ürüne göre daha kısa sürede bozulabilen ürünlere ilişkin reklamlarda indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak.

Şikâyet platformlarında tüketicilerin yazdığı yorumların yayınlanmasından önce firmalara cevap vermesi için tanınan süre 72 saatten 48 saate düşürülecek. Süre bittikten sonra şikâyet direkt yayına alınacak. Bu arada reklamlarda insandan hemen ayırt edilemeyen bir yapay zeka üretimi karakter varsa bunu belirtmek zorunlu hâle gelecek. Gerçek kişilerin görüntüsünün deepfake ile yeniden oluşturulması, bunların ürünü sanki denemiş gibi gösterilmesi de tamamen yasaklanacak.

Influencerları da İlgilendiren Düzenleme Ne Zaman Geçerli Olacak?

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği için yapılan yeni düzenleme, 1 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Belirtilen tarihte geçerli hâle gelecek olan bu düzenleme, 1 Temmuz 2026 yani bugün itibarıyla Resmî Gazete'de yayınlandı.

Editörün Yorumu

Sosyal medyada içerik üreten kişiler, uzun bir zamandan beri "hangi gönderilere nasıl bir etiket eklemeliyim" gibi sorulara sahipti. Pek çok içerik oluşturucusu, reklam içeren gönderilerde "#isbirligi" gibi ifadeler kullansa da son düzenleme ile bunun artık yeterli olmadığı, menfaat karşılığında yapılan paylaşımlarda mutlaka "tanıtım" ya da "reklam" ifadesinin kullanılması gerektiğini gösteriyor. Bu net ifade sayesinde artık içerik üreticilerinin kafasında eskisi gibi soru işaretleri olmayacağını düşünüyorum.