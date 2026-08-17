Korsan Temalı Oyun Kısa Sürede Korsana Yenik Düştü

Denuvo koruması bir oyunu daha koruyamadı. Çıkışının üzerinden çok fazla bir zaman geçmemiş olan Assassin's Creed Black Flag Resynced, korsana yenik düşen bir diğer oyun oldu. Korsan temalı olması ise işin hayli ironik detayı diyebiliriz. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Assassin's Creed Black Flag Resynced, voices38'in Son Kurbanı Oldu

Bildiğiniz gibi Denuvo koruması uzun zamandır büyük bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. DOOM: The Dark Ages, Pragmata ve Resident Evil Requiem gibi oyunların çıkış gününde ve hatta çıkış gününden önce dahi korsana yenik düşmeler ile kafalarda soru işaretleri oluşturmuştu. Aradan geçen zaman zarfında benzer gelişmelere imza atan voices38 isimli kullanıcının son kurbanı ise Assassin's Creed Black Flag Resynced oldu.

Assassin's Creed Black Flag Resynced Ne Kadar Sürede Kırıldı?

Çalışmalarının ne zaman başladığı bilinmiyor olsa da bir buçuk aydan kısa bir süre içerisinde sonuçlandığı söyleniyor. İşin ilginç yanı şu ki bu işlem, indirilebilir içerikleri de kapsıyormuş. Daha da ilginç olanı ise kullanılan sürümün 4 Ağustos 2026 tarihli olması. Bu açıdan baktığımızda, kırılma işlemi çok daha kısa sürede gerçekleşmiş gibi görünüyor.

voices38 geçmişte yukarıda adını saydığımız oyunlara ek olarak, LEGO Batman: Legacy of The Dark Knight korumasını da kırdığını iddia etmişti. Kullanıcının yöntem, bazı grupların kullandığı geçici Hypervisor tabanlı çözümlerin aksine, klasik ve kalıcı bir kırma yaklaşımına dayanıyor.

Kullanıcının kimliği henüz bilinmiyor olsa da görünüşe göre herhangi bir grubu yok. Diğer bir deyişle, tek başına çalışıyor. Haberin ilginç olduğu kadar komik olan yanı ise, korsana yenik düşen oyunun korsan temalı oluşuydu. Düşününce kulağa tuhaf gelmiyor değil.

Editörün Yorumu

Genel olarak bakıldığında, olay Denuvo tartışmasını yeniden alevlendirecek türden diye düşünüyorum. Özellikle güncel bir sürümün iddia edildiği gibi kısa sürede aşılmış olması, bu tür DRM çözümlerinin korsanlığı tamamen engellemekten ziyade geciktirdiği yönündeki görüşleri güçlendiriyor. Bunun yanında Assassin’s Creed Black Flag Resynced gibi korsan temasıyla özdeşleşmiş bir oyunun korsana yenilmesi, haberin en ironik ve akılda kalıcı tarafı olduğunu düşünüyorum.