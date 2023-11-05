İngiltere, Şimdiye Kadar Üretilecek En Hızlı Yapay Zekâlı Süper Bilgisayar İçin Yatırım Yaptı!

İngiltere, şimdiye kadarki en hızlı yapay zekâlı süper bilgisayar olacağını iddia ettiği Isambard-AI için 225 milyon dolarlık bir yatırım yaptığını açıkladı. 2024 yılında tamamlanması beklenen süper bilgisayarın özellikleri neler? İşte haberimizin devamı...

En Güçlü Bilgisayardan Bile 10 Kat Daha Hızlı!

İngiltere'deki Bristol Üniversitesi, 19. yüzyıl İngiliz mühendisi Isambard Brunel’in anısına Isambard-AI adı verilen bir süper bilgisayar inşa edecek. Birleşik Krallık hükûmeti, süper bilgisayar için 225 milyon dolar yatırım yaptı.

Yapılan açıklamalara göre Isambard-AI, Britanya’daki en gelişmiş bilgisayar olacak. Hatta İngiltere'nin şu ana kadar üretilmiş en güçlü bilgisayarlarından bile 10 kat daha hızlı olacak.

Hewlett Packard Enterprise tarafından üretilen süper bilgisayar, binlerce NVIDIA süper çipi barındıracak. Öyle ki NVIDIA'nın GH200 Grace Hopper Super çiplerinden tam tamına 5.448 adet kullanacak.

Saniyede 200 katrilyondan fazla hesaplama yapabileceği söylenen yapay zekâlı süper bigisayar, hazır hâle geldiğinde dünyanın her yerinde açık bilim için en güçlü yapay zekâ sistemlerinden biri olacak.

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