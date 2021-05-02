İngiltere'de Sosyal Mesafe ve Maskesiz Parti Yapıldı: İşte Sonuç

İngiltere'de sosyal mesafe ve maskesiz parti yaptılar. Geçtiğimiz gün düzenlenen parti, normal hayata nasıl döneceğimizi gösteriyorken, araştırmacılar ise bilimsel veri toplamayı amaçladı. Ancak önümüzdeki hafta sosyal mesafesiz bir partinin daha yapılacağı aktarıldı.

Geçtiğimiz Cuma günü İngiltere'nin kuzeybatısındaki Liverpool kentine eğlence meraklıları akın etti. Maskesiz ve sosyal mesafesiz canlı müzik etkinliği, yeniden normale nasıl döneceğimiz gösteriyor.

İngiltere'de sosyal mesafe ve maske olmadan parti yaptılar

İngiliz deneyi Covid-19 kısıtlamaları olmadan yapıldı. Araştırma, Events Research Program'ın (ERP) bir parçasıydı ve yetkililerin, gece kulüplerinin veya canlı etkinliklerin hayatımıza nasıl geri dönebileceğini planlamalarına yardımcı olacak.

Liverpool Halk Sağlığı Müdürü Matt Ashton, çılgın partinin "geleceğin neler getireceğini görmemize dair bir fikir verdiğini" söyledi. BBC'ye konuşan Ashton, Cuma günü özel olarak dönüştürülmüş bir depoda toplanan insanların yüzlerindeki ifadeleri görmenin harika olduğunu belirtti.

Ancak etkinliğin bilimsel bir deney olduğunu ve katılımcıların Koronavirüs kısıtlamalarına geri dönmeleri gerektiğini vurguladı. Virüs testi pozitif çıkan katılımcılar, normal şekilde kendi kendilerini izole etmek zorunda kalacak.

Ashton, "Covid'le sanki hala ortalıktaymış gibi başa çıkmalıyız. Düşük seviyelerde olsa bile yaklaşımımızda dikkatli olmalıyız" dedi.

Sağlık yetkilisi, bu tür pilot etkinliklerin ekonomiyi açmada çok önemli olduğunu söyledi. Ashton, "Bu, Covid ile gelecekte nasıl daha güvenli yaşayacağımızı anlamanın daha uzun bir yolculuğunun parçası olacak" şeklinde konuştu.

Sosyal mesafe kısıtlamaları ve kilitlenmeler canlı müzik endüstrisini derinden etkiledi. Liverpool Kültür Direktörü Claire McColgan, etkinlikten önce yayınlanan bir konsey açıklamasında, "Bu kolay bir süreç olmadı. Özellikle gece sektörü bir yıldan uzun süredir açık olmadığı için zorlanıyorlar" dedi.

Bu etkinlik sosyal mesafesiz hayata geçişin tek örneği değil. İngiliz müzik hayranları, Liverpool'da düzenlenecek başka bir canlı etkinliğin tadını çıkarabilecek.

Etkinlik sahibi Festival Republic tarafından yapılan açıklamaya göre, biletleri tükenen müzik etkinliği büyük bir çadırda yapılacak ve kapılardan geçtikten sonra katılımcılar yüzlerini kapatmak veya sosyal mesafeyi korumak zorunda kalmayacak.

Festival Republic Genel Müdürü Melvin Benn, "Festival hayranlarını bu yıl etkinliklere güvenle geri getirmek istiyoruz. Hepimizin canlı müziğe ihtiyacı var" dedi. Peki ya siz İngiltere'deki bu parti hakkında ne düşünüyorsunuz?