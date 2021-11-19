İnsan Beyni Küçülüyor

Brain, Behavior and Evulotion isimli bilimsel dergide yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, insan beyni son elli bin yıl içerisinde önemli ölçüde küçüldü. Çalışma, modern Homo sapienlerde beynin boyutunun yüzde beşten fazla azaldığını işaret ediyor.

İnsan Beyni %5'ten Fazla Küçüldü

Söz konusu araştırmada insan beyninin geçtiğimiz birkaç bin yıl içerisinde sürekli olarak küçüldüğü ve bunun zeka ile nasıl bir ilişkisi olduğu incelendi. Bu kapsamda Üst Paleolitik Çağ'dan bu yana insan beyninin %5,45 oranında küçüldüğü düşünülüyor.

Araştırmanın yazarı JM Stibel, beynin giderek küçülmeye başlamasına rağmen geçen yüzyılın büyük bölümünde genel zeka ve eğitimsel başarı ölçütlerinin arttığını işaret etti. Aslında bu durum, beynin boyutu ile zeka arasındaki ilişkinin o kadar da kuvvetli olmayabileceğini gösteriyor.

Stibel yine de son otuz yıl içerisinde dünyanın dört bir yanında IQ seviyesinde düşüş gözlemlendiğini vurguluyor. IQ'nun bir zeka ölçüsü olarak kullanılması temelde sefil bir geçmişe sahiptir ve zekayı aşırı basit bir ölçüye sığdırdığı için geniş çapta eleştirilmiştir. Yine de bilişsel işlevi değerlendirmek için hala yaygın olarak kullanılan bir ölçüt olduğunu unutmamak gerekiyor.

Stibel'e göre IQ seviyesindeki düşüş son 30 yılda pek çok ülkede görüldü ancak en büyük düşüşler, sanayileşmiş ülkelerde meydana geldi. Bu, çevresel faktörlerin uzun vadede zeka seviyemizi artırmaya ya da sürdürmeye yardımcı olamayacağı anlamına gelir.

Peki siz bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu sürecin ardında yatan sebepler neler? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.