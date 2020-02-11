İnsan Gücü Yerine Robotlar mı Geliyor?

McKingsey Global Enstitüsü'nde gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, insan gücü gerektiren pek çok iş robotlar tarafından yapılabilir.

800 farklı meslek grubundan 2000 kişinin dahil olduğu araştırmada pek çok işin otomasyona uygun olduğu tespit edildi. Ancak araştırmacılar, robotların kısa zamanda iş gücünü kaldıramayacaklarını, sadece iş yapma biçimini değiştirebileceklerini ifade etti.

Yayınlanan rapora göre; araştırmada yer alan 800 meslek grubunun %49’u şu an sahip olunan teknoloji ile robotlaştırılabiliyor. Bu işlerde toplam 1.1 milyar personel görev yapıyor ve maaş toplamları 15.8 trilyon dolara denk geliyor. Araştırmacılar bu tutar ile sadece işlerin %5’inin robotlaştırılabileceğini belirtiyor.

Çalışanlar İşsiz Kalmaktan Korkuyor

Robotlaştırma alanında yapılan bu çalışmalar, firma sahipleri tarafından merakla beklenirken, çalışanlar işlerini kaybetme korkusuyla karşılaşıyor.

Araştırma kurulunda görev yapan Dr. Michael Chui, Amerikalı kamyon şoförlerinin, insansız araçları gördükçe işlerini kaybetmekten korktuklarını ancak bütün kamyon filolarının insansız hale getirilebilmesi için trilyon dolarlık bir yatırım gerektiğini ve bunun da yakın zamanda olmasının mümkün görünmediğini belirtti.

Uzmanlara göre şu an var olan işlerin yarısının robotlaştırılması 2055 yılını bulacak.