İnsanlar ve Robotlar Dünyada İlk Kez Bir Maratonda Yarışacak!

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte günlük hayatımızda daha çok yer kaplamaya başlayan robotlar, artık çeşitli insan aktivitelerinde de boy göstermeye başladı. Son olarak, sektörün kalbi olarak görülen ülkelerden Çin'de robotlar ve insanların bir arada yarışacağı yeni bir koşu maratonu düzenleneceği açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre nisan ayında gerçekleştirilecek maratonda teknoloji firmalarının geliştirdiği birçok robot ve binlerce katılımcı, 21 kilometrelik mesafe boyunca birbiri ile yarışacak.

20'den Fazla Robot, Yarım Maratonda İnsanlarla Beraber Koşacak

Yerel kaynaklardan aktarılanlara göre, nisan ayında Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek yarım maraton 21 kilometrelik bir yarışa sahne olacak. Bu yarışta 12 bin katılımcıya 2 farklı teknoloji şirketinden robotlar da eşlik edecek. Maratonu ilk üç sırada tamamlayan katılımcılara ödül verilecek.

Yarışmaya robotlarıyla katılmak isteyen kuruluşlar için ise bazı şartlar var. Maratonda koşacak robotların, insana benzer yapıda olması, tekerleklere sahip olmaması ve tabii ki yürüyebilmesi veya koşabilmesi gerekiyor. Robotların otonom veya uzaktan kontrol edilmesine ilişkin bir şart bulunmuyor.

Geçtiğimiz yıllarda Güney Kore'de yine Pekin robotların dahil olduğu maratonlara da şahit olmuştuk. Ancak bu etkinlikler, robotların yarışa sadece belli anlar dahil olması veya yalnızca bir robotun katılım sağlaması nedeniyle tam bir yarış olarak görülmüyor. Bu nedenle nisan ayında düzenlenecek maratonun dünyada bir ilk teşkil ettiğin söyleyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...