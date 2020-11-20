Robot süpürgeler konuşmalarınızı kaydediyor olabilir. Araştırmacıların yürüttüğü son çalışmada LiDAR sensörü üzerinden süpürgelerin hedef alındığı ortaya çıktı. Bu çalışma, her evde birer casus olabileceğini gösteriyor.

Araştırmacılar, hackerların robot süpürgelerdeki LiDAR sensörleri aracılığıyla ev sahiplerini dinlemelerine olanak tanıyan saldırıyı ortaya koydular. Araştırmacılar tarafından "LidarPhone" olarak adlandırılan saldırı, adından da anlaşılacağı gibi LiDAR sensörü üzerinden süpürgeleri hedef alıyor.

Uluslararası bir ekip, elektrikli robot süpürgelerin içinde mikrofon olmasa bile ses dalgalarını kaydetmek için uzaktan programlanabileceğini buldu. Maryland Üniversitesi'nden araştırmacı Nirupam Roy, ev tipi bir robot süpürgedeki lazer navigasyon sistemini (LiDAR) kullanarak bilgileri topladığını söylüyor.

Sinyal işleme yazılımı ve makine öğrenimi yardımıyla hackerlar, televizyon programlarındaki konuşmaları veya müzik kalıplarını doğru bir şekilde ayırt edebiliyor. Bu açığın, süpürgelerde odanın etrafında dönmelerine yardımcı olmak için yer alan LiDAR sensörüne dayandığı tespit edildi.

Lazerini oda boyunca yansıtan robot süpürgeler, duvardan veya nesnelerden seken ışın yansımaları algılıyabiliyor. Bu şekilde bulunduğu ortamı daha verimli bir şekilde temizlemek için nereye gideceğini ve ne zaman döneceğini önceden belirleyebiliyor.

Robot süpürgeler konuşmalarınızı kaydediyor, nasıl mı?

Araştırmacılar ilk olarak LiDAR'ın gerçek zamanlı bir kayıt cihazı olarak kullanılıp kullanılmayacağını test etti. Bu çalışma, ses dalgalarının nesnelerde titreşime neden olduğunu ve bu sayede ışık dalgasını rahatça ses dalgasına çevrilebileceğini gösterdi.

Çalışma; LiDAR sinyallerini çöp tenekesi, karton kutu ve alışveriş çantası dahil olmak üzere yakınındaki birkaç nesneden sekerken yakaladı. Araştırmacılar ise bu sinyalleri, insan sesleri ile müzik arasındaki farkı anlayabilen bilgisayar algoritmaları aracılığıyla test ettiler ve odada konuşulanların yüzde 90'ını rahatça duyabildiklerini söylediler.

Araştırmacılar, "LidarPhone" adlı yeni saldırının LiDAR sensörlerine sahip robot süpürgeleri hedef aldığını şu şekilde aktardı:

“LiDAR sensörünü ortamdaki akustik sinyalleri algılayacak, bulut verileri toplayacak ve ham sinyali işleyecek şekilde yeniden yapılandıran bir sistem geliştirdik. Bu sayede LiDAR sensörlerini ses dalgasına dönüştürebiliyor ve ev içi konuşmaları dinleyebiliyorduk."