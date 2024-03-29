İnsanların Yüz İfadesini Taklit Eden Robot Yüz Duyuruldu: Neler Yapabiliyor? (Video)

Yapay zeka alanındaki büyük gelişmeler zaman zaman bizleri haklı olarak şaşırtıyor. Yeni tasarlanan bir robot da noktada tüm gözleri birkaç gündür kendi üzerine çekmiş durumda.

Yeni tasarlanan robot yüzün adı Emo. Columbia Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibinin ürünü olan robot yüz, insanların mimiklerini anlık olarak algılayabiliyor ve taklit edebiliyor.

İnsanların gülümsemesini dahi 840 milisaniye önceden algılayıp tahmin etmesiyle gündeme gelen projenin, insanlarla robotlar arasındaki doğal etkileşimi artırmak amacıyla üretildiği söyleniyor.

Robot Yüz Emo Neler Yapabiliyor?

İlk aşamada sadece bir yüz olarak tasarlanan ve bedeni olmayan "Emo" adındaki robot yüz, oldukça incelikli bir süreçten geçerek tasarlandı. Robotun yüzüne çok çeşitli yüz ifadelerini vermeyi sağlayan 26 aktüatör yerleştiriliyor. Göz bebeklerinde de yüksek çözünürlüklü kameralar yer alıyor.

Bu kameralar sayesinde robotun sözsüz bir şekilde sadece yüz ifadeleriyle göz temasına geçebilmesi sağlanıyor. Yüz ifadelerinin nasıl olacağı konusunda da eğitilmesi için araştırmacılar ilk aşamada rastgele hareketler yapmasına izin verdi. Birkaç saat sonra komutlara göre yüz ifadeleri üretmeyi öğrendi.

Eğitimin ikinci aşamasında da analiz edebilmesi için insan yüz ifadelerinin yer aldığı bir video izletildi ve bunun da sonucunda Emo'nun insanların 840 milisaniye önceden ifadesini tahmin edebilmesini sağlandı. Bu sayede robot yüzün karşısında duran bir insan ile aynı anda gülümseyebilecek yetkinliğe ulaşıldı.

Araştırmanın baş yazarı olan Yuhang Hu çalışmaya dair şu sözleri söyledi: "İnsan yüz ifadelerini doğru bir şekilde tahmin etmenin insan-robot ektileşiminde bir devrim olduğunu düşünüyorum."