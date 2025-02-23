Artık Ev İşlerimizi İnsansı Robotlar Üstlenecek (Video)

Günümüz teknoloji dünyasında bizleri en çok heyecanlandıran alanlardan birisi şüphesiz robot endüstrisi. Bundan sadece birkaç yıl önce yalnızca bilim kurgu filmlerinde görebileceğimiz pek çok robot, şu anda birçok firma tarafından üretiliyor ve fabrikalarda hatta evlerimizde bile bizlere hizmet veriyor.

Bu robotlardan sonuncusu ise 1X isimli Norveç merkezli bir robotik şirketinin imzasını taşıyor. 1X'in Neo Gamma adını verdiği yeni insansı robotları, neredeyse tüm ev işlerini insanların yerine getirerek uzun yıllardır kurulan bir teknoloji hayalini gerçeğe dönüştürüyor.

Kahve Yapabiliyor, Çamaşır Yıkayabiliyor ve Yeri Süpürebiliyor

Norveçli ünlü robotik firması, ev işlerini üstlenmesi için ağustos ayında tanıttığı Neo Beta isimli insansı robotunun daha gelişmiş versiyonu olan Neo Gamma'yı resmen tanıttı. Yeni insansı robot modeli, selefinden çok daha insansı bir görünüme sahip olmasıyla dikkat çekerken, kahve yapabilmesi, çamaşırları yıkayabilmesi ve yerleri de süpürebilmesi sayesinde şimdiden büyük ilgi topladı.

1X yeni robotunu daha samimi bir görünüme kavuşması için örme naylondan yapılmış bir kıyafetle donattığını belirtiyor. Bu sayede daha insansı bir tasarıma ev sahipliği yapan robot, sergilediği yeteneklerini ise gelişmiş yapay zeka sistemine borçlu. Büyük veri setleri ile eğitilen robot, verilen komutları nasıl yerine getireceğini, ev içerisinde nasıl hareket edeceğini ve bulunduğu çevredeki canlıları nasıl koruması gerektiğini bizler kadar iyi biliyor.

Piyasadaki diğer insansı robotlara kıyasla çok daha güvenilir ve zararsız olduğunu bildirilen Neo Gamma, şu anda rakibi olarak görülen insansı robotlara benzer şekilde hala test aşamasında. Dünyadaki yaşlı nufüsun artması ve robotik teknolojisin günden günde insanların yaptığı temel işlerde yetenek kazanması nedeniyle büyük talep göreceğini düşündüğümüz yeni insansı robot modelinin, test sürecini başarıyla tamamlama durumunda seri üretime geçmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor.

İşte Neo Gamma'nın ev işlerini üstlendiği görüntüler:

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