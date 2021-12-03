En Gerçekçi İnsansı Robot Geliştirildi! (Video)

En gerçekçi insansı robot, İngiltere merkezli bir şirket olan Engineered Arts tarafından geliştirildi. İnsanların yüz ifadeleri ve hareketleri ile tuhaf bir şekilde benzer yüz ifadelerine ve hareketlerine sahip olan robot görenleri şaşkınlığa uğrattı.

Şirket, YouTube üzerinden yayımlanan kısa videoda robotik teknolojilerin test edildiği Ameca adlı en gelişmiş insan modeline odaklanıyor.

En Gerçekçi İnsansı Robot Olmaya Aday Olabilir

Yapay zeka çerçevesinde kaydedilen ilerlemeler ve elde edilen başarılar ile makineler yalnızca insanların görevlerini yapmayı değil, daha da ötesine geçmeyi öğreniyor. Elbette ki insanların ve makinelerin birlikte daha akıcı bir şekilde çalışabilmesi için makinelerin insanların seviyesine gelmesi gerekiyor.

Bu noktada da devreye yapay zeka giriyor. Araştırmacılar, robotlara sözsüz iletişimi öğreterek onları daha çok etkileşim kurma eğilimine sahip robotlara dönüştürmeyi amaçlıyor. Ameca'nın da bu alanda atılmış olan oldukça önemli bir adım olduğu söylenebilir.

Yukarıda yer alan videoda da görüldüğü gibi insansı robot aslında laboratuvarda yeni uyanmış gibi görünüyor. Arka planda ise gerçek bir insan bulunuyor. Robot kollarını hareket ettiriyor, birkaç saniye içinde yüzünde telaşlı bir ifade beliriyor. Kameraya gülerek bakmadan önce ellerinin ve parmaklarının nasıl insansı bir şekilde hareket ettiğini hayretler içinde izliyor.

Video, robotun vücudunun üst kısmında neler yapabildiğine odaklanırken robotun alt kısma yer vermiyor. Bunun sebebi de robotun diğer yarısının şu anda çok işlevsel olmaması. Engineered Arts'ın web sitesinde insansı robot Ameca'nın şu anda yürüyemediği belirtiliyor. Şirket bu konu ile ilgili araştırma yapmış olsa da henüz elde edilen bilgileri robota aktarmadı.

Ameca'nın amacı zaten yürümek, zıplamak ya da parkur yapmak da değil. Geliştiricileri ona "robotik geleceğin yüzü" diyor.

Ameca, Engineered Arts'ın Tritium işletim sistemi ile destekleniyor. Şirketlerin veya girişimlerin geliştirmekte olduğu yapay zeka veya makine öğrenimi teknolojileri, Ameca sayesinde test edilebiliyor.

Engineered Arts'a göre Ameca önünde sonunda yürüyecek ama bunun için önünde az da olsa bir yol var. Yine paylaşılan bilgilere göre geleceği temsil eden Ameca'nın Ocak 2022'de düzenlenmesi planlanan CES 2022'de sergilenmesi bekleniyor.