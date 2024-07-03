İnsansı Robot Figure 01, BMW Fabrikasında İşe Başladı (Video)

Son yıllarda yapay zeka destekli insansı robotlar, birçok farklı sektörde ilgi çekici gelişmelere imza atıyor. Bu robotlar, insan eliyle yapılan birçok görevi daha ucuz ve daha tutarlı bir şekilde yerine getirme potansiyeline sahip.

Yaklaşık altı ay önce Figure 01 insansı robotun, bir BMW üretim hattında çalışarak ilk işini aldığını duyurulmuştu. Paylaşılan video ile genel amaçlı çalışan ve eğitilen robotun ne kadar ilerlediğini gösterildi. Peki Figure 01, o zamandan beri ne kadar ilerleme kaydetti? İşte ayrıntılar…

İnsansı Robot Figure 01 BMW Üretim Hattında Çalışıyor

Figure 01’in paylaşılan videosunda, şimdiye kadar ki süreçte karmaşık nesneleri kavramayı, hassas hareketler yapmayı ve hatalarını düzeltmeyi öğrendiği anlar yer alıyor.

Videoda göründüğü üzere Figure 01, kauçuk uçlu parmaklarıyla karmaşık şekilleri kavrayabilir, nesneleri hassas bir şekilde hareket ettirebilir ve hatalarını düzeltebilir. Ayrıca, yine bu becerilerini kullanarak, plakaları yerleştirmek, parçaları birleştirmek gibi görevleri yerine getirebiliyor.

Şu an için robotun hareketleri biraz yavaş ve hantal olsa da, yapay zeka modelleri geliştikçe daha hızlı ve akıcı hale gelmesi bekleniyor. Figure 01'in BMW üretim hattında eğitim dışında da ne zaman görev alacağı ise henüz belli değil.

Böylelikle bu gelişmeler, insansı robotların gelecekte üretimde önemli rol oynayacağına işaret ediyor. İlk başlarda basit görevleri yerine getirecek olan bu robotlar, zamanla daha karmaşık işleri de üstlenebilecek ve üretim süreçlerini optimize etmeye yardımcı olacaklar gibi görünüyor.