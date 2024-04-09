Elon Musk'tan Yeni İddia: İnsanüstü Yapay Zekaları Gelecek Yıl Göreceğiz!

Elon Musk, sektörün güç ve bilgi işlem alanındaki konumunda yeni bir şeyler görmezsek, dünyadaki herkesten daha akıllı olan insanüstü yapay zekânın gelecek yıl var olabileceğini söyledi.

Elon Musk hatırlayacağınız üzere daha önce süper zeki yapay zekânın 2029 yılına kadar var olacağını iddia etmişti. "İnsanüstü" genellikle herhangi bir görevde herhangi bir insandan daha zeki olmak olarak tanımlanırken, süper zeki genellikle bunun yerine herhangi bir görevde her insanın yeteneğinden daha zeki olmak olarak tanımlanıyor.

Musk yeni iddiasını X'te canlı yayınlanan bir röportajda "Tahminimce önümüzdeki yılın sonunda herhangi bir insandan daha akıllı bir yapay zekâya sahip olacağız." ifadesiyle sunarken, iddiası artan güç talepleri ve en güçlü yapay zekâ eğitim çiplerinin kıtlığının yakın vadede kapasitelerini sınırlayabileceği uyarısıyla geldi.

Elon Musk İnsanüstü Yapay Zekadan Çekiniyor

Musk esasında bunun olabileceğini çok öncelerde de öngörüyordu. Öyle ki yapay zekâ üretiminin durdurulması ile ilgili açık mektuba imza da atmıştı. 2023 yılında süper zekâ için beş ila altı yıllık bir süre öngördüğünde Musk bunun sonuçları hakkında da endişelerini dile getirmişti.

O yıl yapay zekâ girişimi xAI'nin lansmanıyla birlikte yaptığı konuşmada Musk şunları söylemişti:

"Eğer yapay zekâyı ya da gerçekten gelişmiş yapay zekâ olacak olan dijital süper zekâyı durdurabilseydim, durdururdum. Bu yüzden xAI aslında olması gereken yapay zekâyı üretecek. Tabii iyi bir şekilde, umarım."

Peki siz yapay zekâların mevcut durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.