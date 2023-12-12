Insomniac Games, Hacker Saldırısına Uğradı: Marvel's Wolverine Görüntüleri Ele Geçirildi!

Hackerlar, Insomniac Games çalışanlarının kişisel verilerini ve Marvel's Wolverine'in ekran görüntülerini çaldı.

Sony Interactive Entertainment'ın sahibi olduğu Amerikan stüdyosu Insomniac Games'in Marvel's Spider-Man 2 ve yakında çıkacak olan Marvel's Wolverine oyunlarının geliştiricilerinin bir hacker saldırısına kurban gittiği belirtildi.

Rhysida grubundan saldırganlar Insomniac Games'e hacker saldırısı düzenlediklerini bildirdiler. Fidye yazılımı kullanan grup, başarılı operasyonun kanıtı olarak, elde edilen verilerin bir kısmının görüntüsünü ekledi.

Çalışanların Kişisel Bilgileri de Ele Geçirildi

Rhysida tarafından çalınan materyaller arasında eski bir çalışan da dâhil olmak üzere Insomniac Games çalışanlarının ve Marvel's Spider-Man oyunlarındaki Peter Parker rolüyle tanınan seslendirme sanatçısı Yuri Lowenthal'ın kişisel bilgileri ve belgeleri yer alıyor.

Saldırganlar ayrıca Wolverine'i konu alan aksiyon oyunu "Marvel's Wolverine"e ait materyallere de el koydu. Rhysida tarafından yayınlanan görselde, yaklaşan oyunun birkaç ekran görüntüsünü ve konsept sanatını görebilirsiniz.

Cyber Daily'ye göre Rhysida, çalınan verileri tamamen yayınlamadan önce Insomniac'a yedi gün süre verdi ancak bu esnada potansiyel alıcılar için bir açık artırma da düzenleyeceklerini söylediler. Gruba göre içeriklerin başlangıç fiyatı 50 Bitcoin, yani yaklaşık 2,1 milyon dolar.

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