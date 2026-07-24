Instagram Kendi Ürünüyle Çekilen Videoları Engelleyecek: İşte Nedeni!

Giyilebilir teknoloji ürünleri her geçen gün daha da yaygın hale geliyor. Özellikle son dönemde Meta başta olmak üzere birçok markadan akıllı gözlük hamlesi gördük. Ancak bu gözlüklerin çoğunda kamera bulunması bazı kullanıcıların söz konusu cihazları asıl amacının dışında kullanmasına neden olabiliyor. Meta ise kısa bir süre içinde bu durumla ilgili harekete geçecek.

Meta Akıllı Gözlüklerle Çekilen Videoları Instagram'dan Neden Kaldıracak?

Instagram'ın yöneticisi Adam Mosseri kısa süre önce platformun yeni kurallarını duyurdu. Yeni kararlara göre insanların haberi olmadan çekilen ve onları zor durumda bırakan videolar artık doğrudan silinecek. Özellikle sokakta insanlara gizlice yaklaşıp izinsiz kayıt alan kişilerin içerikleri platformda barınamayacak.

Instagram bu kapsamda bir milyondan fazla takipçisi olan iki büyük hesabı kapattı. Bu hesaplar akıllı gözlüklerle halka açık alanlarda kadınları gizlice kaydediyordu. Yeni kurallar sadece insanları gizlice çekenleri kapsamıyor. Market ve restoran çalışanlarına yapılan şakalar da yasak listesine eklendi. Kısacası hangi şartlar altında olursa olsun gizli kayıt videoları platformda barınamayacak.

Bu sadece Meta akıllı gözlüklere özel değil, kameraya sahip tüm modeller için geçerli.

Akıllı Gözlüklerle İnsanları Nasıl Gizlice Kayda Alıyorlar?

Maalesef akıllı gözlükler bu tarz suistimallere fazlasıyla müsait. Meta'nın akıllı gözlüklerinden örnek verecek olursak cihazla video kaydına girildiğinde ön tarafta küçük beyaz bir ışık yanıp sönüyor. Bu sayede çevredeki insanlar gözlüğün kayıt yaptığını kolay bir şekilde anlayabiliyor. Ancak bazı kullanıcılar bu uyarı ışığını bir şekilde devre dışı bırakmanın yolunu buldu. Bu da insanların haberi olmadan görüntülerinin alınmasına ortam hazırlıyor.

Sadece bununla da sınırlı değil. Bazı kişiler gözlüklerdeki bu uyarı ışığını kapatmayı ücretli bir hizmet olarak satıyor. Meta ise bu duruma karşı harekete geçerek bu tarz manipülasyon hizmetlerinin reklamını yapan hesapları ve gönderileri platformdan tek tek temizliyor.

Şirketin aldığı bir diğer önlem ise 7 Temmuz'da açıklandı. Marka ikinci nesil Meta akıllı gözlüklerinde uyarı ışığı devre dışı bırakıldığında video kaydını anında sonlandıran bir sisteme geçiş yaptı. Bu da gizli çekim yapan kullanıcıların bir kısmını engelledi diye düşünebiliriz.

Toparlayacak olursak Meta kendi ürünüyle çekilmiş bile olsa olsa insanları mağdur eden videolara ve bunları paylaşan hesaplara kesinlikle göz açtırmayacak. Kısacası sokakta kadınlardan numara isteyen, insanları rencide eden veya doğrudan kadın bedenini objeleştiren gizli çekim videolarının artık platformda yeri yok.

Editörün Yorumu

Açıkçası Meta'nın bu tür gizli çekim videolarına karşı sergilediği net duruş beni gerçekten sevindirdi. Hangi şartlarda olursa olsun kimsenin bir başkasını gizlice kameraya almaya hakkı yok. Meta'nın yaptığı son hamlenin bu tarz gizli çekim içeriklerinin sonunu büyük oranda getireceğini düşünüyorum.