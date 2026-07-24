Çok Güçlü İşlemcili Galaxy S27 Yolda: Kamerası Değişiyor!

Samsung amiral gemisi Galaxy S27 serisini önümüzdeki yıl tanıtacak. Akıllı telefonlarla bugüne dek çok fazla rapor ortaya çıkmasa da bu durum artık değişti. Son gelişmeler yeni serinin kameralarında bazı önemli değişikliklerin olacağını gösteriyor. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy S27 ve S27 Plus'ın Ana Kamerasında Nasıl Değişiklikler Olacak?

Güvenilir sektör kaynaklarına göre Galaxy S27 ve S27 Plus'ın ana kamerasında önemli bir değişiklik yaşanacak. Güney Koreli üretici Galaxy S22'den bu yana standart modellerde kendi üretimi ISOCELL sensörlerini kullanıyordu. Ancak yeni seriyle birlikte bu durum değişecek diyebiliriz.

Şu an için tam model ismi paylaşılmasa da Galaxy S27 ve S27 Plus'ın ana kamerasında Sony üretimi bir sensör karşımıza çıkacak. Bu değişime rağmen çözünürlük aynı kalacak. Akıllı telefonlar tıpkı selefleri gibi 50 megapiksel ana kamerayla gelecek. Peki sensörün değişmesinin ne gibi avantajları olacak?

Galaxy S27 ve S27 Plus'ın ana kamerasında ISOCELL yerine Sony sensörlere geçilmesinin önemli artıları olacak. Bunu biraz açarsak Sony sensörler düşük ışıkta daha başarılı sonuçlar veriyor. Ayrıca daha doğal renk tonları ve hızlı odaklama gibi avantajları da var. Kısacası çözünürlük artmasa bile kullanıcılar altyapı değişikliği sayesinde daha kaliteli bir kamera deneyimi elde edebilecek.

Galaxy S27 ve S27 Plus'ın Diğer Kameraları Nasıl Olacak?

Ana kamerada yenilik görsek de Galaxy S27 ve S27 Plus'ın diğer sensörleri değişmeyecek gibi görünüyor. Örneğin ultra geniş açı kamerası Galaxy S26 ve Galaxy S26 Plus'la tamamen aynı kalacak. Hatırlanacağı üzere Galaxy S26 ve S26 Plus'ta 12 megapiksellik bir ultra geniş açı sensörü kullanılmıştı. Benzer şekilde 10 megapiksellik telefoto kamerasında da bir değişiklik olmayabilir.

Galaxy S27'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

1080 x 2340 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2600 nit civarı

2600 nit civarı İşlemci: Exynos 2700

Exynos 2700 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 10 MP

10 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Ön Kamera: 12 MP

Samsung Galaxy S27+'ın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3120 piksel

1440 x 3120 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2600 nit civarı

2600 nit civarı İşlemci: Exynos 2700

Exynos 2700 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 10 MP

10 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Ön Kamera: 12 MP

Galaxy S27 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Bilindiği üzere Samsung, amiral gemisi telefonlarını genellikle şubat ayında düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtmayı tercih ediyor. Galaxy S26 serisi de bu yılın şubat ayında tanıtılmıştı. Bu kapsamda Galaxy S27 ailesinin de önümüzdeki yılın şubat ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Editörün Yorumu

Galaxy S27 ve S27 Plus'ın ana kamerasında ISOCELL yerine Sony sensör kullanılması kamera performansında ciddi bir sıçrama yaşanacağı anlamına geliyor. Çözünürlüğün aynı kalması ilk etapta pek bir şey değişmeyeceği algısı yaratabilir ancak durum hiç de öyle değil. Aksine donanımın altyapısı tamamen değişiyor ve yazıda da belirttiğim gibi bu yenilik özellikle düşük ışık ve gece çekimleri başta olmak üzere pek çok alanda büyük avantaj sağlayacak.