Oyuncuları Delirten DualSense Sorunu Çözülmeye Çok Yakın Olabilir

Sony, yakın bir zaman önce aldığı patent ile DualSense ile yaşanan drift sorununu kökten çözebilir. Bu her ne kadar heyecan verici olabilecek bir gelişme olsa da her patentin nihai ürüne dönüşmediğini unutmamak lazım. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DualSense Drift Sorunu Nedir?

Mevcut nesildeki PlayStation konsolunun çıkışı ile kullanıcılar arasında baş gösteren DualSense odaklı drift sorunu, analog çubuklara dokunmadığnız halde kameranın veya karakterin kendi kendine hareket etmesi oluyor. Nedeni ise hareket algılama parçalarının aşınması, kirlenmesi veya konum bilgisinin olması gerektiği gibi aktarılamamasından kaynaklanıyor.

Zaman içerisinde çözüm adına dolaylı yoldan çalışmalar yapılır iken, bütünüyle özelleştirilebilir DualSense Edge ise kalıcı bir çözümün getirilmesi hedeflenmişti. Ne var ki standart DualSense kollarında bu sorun yaşanmaya devam ediyor. Japon teknoloji devinin aldığı yeni bir patent, kalıcı çözüm için önemli bir adım olacak gibi görünüyor.

'Operating Stick Assembly and Input Device' adıyla alınmış olan patent, analog çubuğun hareketlerini fiziksel temas gerektirmeyen bir sensör aracılığıyla algılayan yeni bir düzenek olarak açıklanmış. Sensörün manyetik olabileceği belirtilmiş iken, hedeflenene göre uzun oyun seanslarının ardından bile hareketleri yüksek hassasiyetle ölçecekmiş. Bu da analog mekanizmalarda zaman içerisinde yaşanan aşınmayı azaltabilir gibi görünüyor.

Patentteki detaylara bakılırsa, analog çubuğun dönüşü kontrol eden çıkıntı ve oluklardan oluşan bir mekanizma var ve bir yandan çubuğun her yöne çekilip itilmesine olanak tanır iken kameranın ve karakterin kendi kendine hareket emtesini de engelleyecek. Bu da DualSense için daha tutarlı bir kullanım anlamına gelecek.

Söz konusu patentin yeni nesil PlayStation konsolunun koluyla mı, yoksa yeni DualSense modeli ile mi hayata geçirileceği bilinmiyor. Dahası ise bu patentin nihai ürüne dönüşü dönüşmeyeceği de netlik kazanmış değil. Bildiğiniz gibi alınan her patentin nihai ürüne dönüşebilmesi mümkün olmuyor. Bazıları fikir aşamasında kalabiliyor. Ne var ki Sony, bu patent de gösteriyor ki, DualSense sorununu çözmek için büyük çaba sarf ediyor ve bu da biz oyuncular için güzel bir gelişme diyebiliriz.

Editörün Yorumu

Bu patentin Sony'nin DualSense drift sorununu uzun vadede çözme konusunda ciddi şekilde çalıştığını göstermesi açısından olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Elbette patentlerin tamamı nihai ürüne dönüşmüyor. Bu yüzden beklentileri şimdiden yükseltmemek gerekiyor, ama temassız sensör tabanlı bir çözüm gerçekten hayata geçirilir ise hem DualSense kolunun dayanıklılığı artabilir ve hem de yıllardır oyuncuların en büyük şikâyetlerinden biri büyük ölçüde ortadan kalkabilir. Bu nedenle gelişmeleri temkinli bir iyimserlikle takip etmekte fayda var düşüncesindeyim.