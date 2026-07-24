4.307 TL Ödemeden Oynayın: 6 Oyun Sınırlı Süre Ücretsiz Oldu

Steam'de biri içinde farklı yapımlar içeren paket de dahil olmak üzere 6 oyun ücretsiz olarak oynanabilir hâle geldi. Bu yapımlara sonsuza kadar sahip olmayacaksınız. Bu yüzden fırsat sona ermeden önce aralarında denemek istediğiniz oyunlar varsa zaman kaybetmeden oynamaya başlamak iyi bir fikir olabilir.

Steam'de Hangi Oyunlar Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu?

Steam'de Unrailed 2: Back on Track, Firefighting Simulator: Ignite, Metal Gear Solid - Master Collection, Wild Assault, ICARUS ve Killing Floor 3 geçici bir süreliğine ücretsiz olarak oynanabilmeye başlandı. Normalde bu oyunların tamamını oynamak için 4 bin 307 TL ödemeniz gerekiyor ama kısa süreliğine geçerli fırsat sayesinde bu ücreti ödemeden de hepsini deneyebilirsiniz.

Bu yapımlara kalıcı olarak sahip olmayacağınızın altını çizelim. Bunlar sadece oynaması ücretsiz hâle gelen oyunlar. Firefighting Simulator: Ignite hariç tüm oyunlar 27 Temmuz 2026 saat 20.00'de yeniden ücretli olacak. Bir itfaiyeci simülatörü olan Firefighting Simulator: Ignite ise bundan bir gün önce yani 26 Temmuz 2026 saat 23.00'e kadar bedava oynanabilecek.

Steam'de Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Oyunlar Nasıl Oynanır?

Steam'in masaüstü versiyonunu (kesinlikle mobil versiyon olmamalı) açın.

Mağazaya gidin.

Arama kısmına oyunun adını yazın.

Eşleşme sağlandıktan sonra oyunun üzerine tıklayın.

"Oyunu Oyna" butonuna basın.

Yukarıdaki beş basit adımın sonunda oyunu hiçbir ücret ödemeden oynamaya başlayabileceksiniz. Unrailed 2: Back on Track hariç bütün oyunların sadece Windows desteğinin olduğunu belirtelim. Unrailed 2 de Windows'un yanı sıra macOS desteğine sahip. Hâlihazırda Mac'iniz varsa bunu yükleyip oynayabilirsiniz.

iPhone ya da Android işletim sistemli telefon ya da tablette oyunu almaya çalışmayın. Daha önce de belirttiğimiz gibi, bunlara kalıcı olarak sahip olamazsınız. Mobil sürümde sayfasına gittiğinizde sadece ücretsiz olduğuna dair buton görürsünüz. Oyunu oynama seçeneğini göremezsiniz.

Firefighting Simulator: Ignite Nasıl Bir Oyun?

Firefighting Simulator: Ignite'ta bir itfaiyecisiniz. Acil yardım çağrıları geliyor ve siz de itfaiye aracıyla olay yerine gidiyor, binaya giriyor, kapıyı açıyor ve yangını söndürmeye çalışıyorsunuz. Öte yandan içerideki yaralıları kurtarma görevi de size ait. Her şey tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi.

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Metal Gear Solid - Master Collection Nasıl Bir Oyun?

Metal Gear Solid - Master Collection Version, tek bir oyundan ibaret değil. Birden fazla oyundan oluşan paket. İçinde serinin ik oyunu Metal Gear ile Metal Gear 2: Solid Snake bulunuyor. Bu oyunlarda genel olarak düşman bölgesine gizlice sızma, yakalanmadan ilerleme ve tehdidi ortadan kaldırma gibi görevleriniz bulunuyor.

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Wild Assault Nasıl Bir Oyun?

TPS oyunları arasında konumlanan Wild Assault, 20'ye 20 takım hâlinde oynanan bir oyun. Ana hedefiniz, takımınızla birlikte rakibi yenmek ve bölgeleri ele geçirmek. İnsan gibi hareket eden hayvan karakterler içermesi ile diğer TPS oyunlarından ayrılıyor. Bunların her birinin kendine özgü yeteneği mevcut. Kimi karakter hızlı hareket ederek düşmanlara karşı daha avantajlı konum elde ederken kimi karakter tank rolü üstlenerek hasarları üstleniyor ve takımı koruyor.

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ICARUS Nasıl Bir Oyun?

Hayatta kalma oyunları arasında yer alan ICARUS, üs kurma, kaynak toplama, canavarlara karşı mücadele etme ve dahasını kapsıyor. Toplanan kaynaklarla kalacak yer inşa edebiliyor, vahşi hayvanlara karşı mücadele verebiliyorsunuz. Tabii, ilk başta elinizde basit aletler olduğu için ilerlemek en azından başlangıç aşamasında epey zor olabiliyor.

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Unrailed 2: Back on Track Nasıl Bir Oyun?

Unrailed 2: Back on Track, trenin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamaya çalıştığınız bir oyun. Arkadaşlarla birlikte oynanıyor. Tren kendi kendine ilerlerken siz de kaynaklar toplayıp eldeki malzemelerle tren gelmeden yol yapıyorsunuz. Amacınız, rayı bitirmek ve trenin kaza yapmasını önlemek. 2-8 kişilik oyuncularla oynanan bu yapımda düşmanlara karşı dikkatli olmayı da unutmamak gerek.

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Killing Floor 3 Nasıl Bir Oyun?

Killing Floor 3, çeşitli yaratıkları ortadan kaldırmaya çalıştığınız yüksek tempolu bir aksiyon oyunu. 2091 yılında geçen yapımın odak noktasında Zed adlı yaratıklar var. Nightfall adlı özel savaş timinin bir parçası olarak Zedleri yok etmeye, para kazanmaya ve bunları kullanarak sahip olduğunuz silahları geliştirmeye çalışıyorsunuz.

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Editörün Yorumu

Steam'de ücretsiz hâle gelen bu oyunuların bazılarını daha önce bazılarını da bedava olduktan sonra oynadım. Kendi deneyimlerime dayanarak söyleyebilirim ki yüksek tempolu aksiyon oyunu arıyorsanız kesinlikle Wild Assault ve Killing Floor 3'ü denemelisiniz.

Birincil önceliğiniz arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçirmekse Unrailed 2: Back on Track'e göz atın. Amacınız eğer simülasyon oyunu oynamaksa ve itfaiyeciliğin nasıl bir şey olduğunu deneyimlemek istiyorsanız bence Firefighting Simulator: Ignite tam size.

"Ben gizli hareket edilen oyunlar oynamaya bayılırım" diyorsanız Metal Gear Solid oyunlarını kaçırmayın. Hazır orijinal oyunlar ücretsizken serinin bugüne nasıl geldiği hakkında da fikir sahibi olursunuz. Öte yandan denenmesi gerektiğini düşündüğüm oyunlar arasında ICARUS da bulunuyor. Sabırlı bir oyuncuysanız, hayatta kalma türünün mekaniklerine alışkınsanız ilginizi çekecektir.