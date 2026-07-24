Xiaomi Yeni Güncelleme Yayınladı! Mutlaka Yapılması Gerekiyor
Xiaomi, Temmuz 2026 güvenlik güncellemesini yayınladı. Peki, hangi Android telefonlara güncelleme geldi? İşte yeni güncellemeye kavuşan modeller!
⚡ Önemli Bilgiler
- Xiaomi'nin Temmuz 2026 güvenlik güvenlik güncellemesini alan telefonlar arasında Xiaomi 17T serisi, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14 Civi, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13T, Civi 4 Pro ve Civi 2 bulunuyor.
- Yeni güncelleme gelen POCO telefonlar arasında X8 Pro, X7, M8 Pro 5G, M8s, M7 4G, M7 Plus, M6, M6 Pro 4G, C85 4G, C85x, C81 ve C75 yer alıyor.
- Redmi telefonlar arasında ise Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro+, Redmi Note 14 4G, Redmi Note 14 Pro+, Redmi 15, Redmi 13 ve Redmi A7 Pro dahil olmak üzere çok sayıda model bulunuyor.
Xiaomi düzenli olarak yeni güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Şirket kısa süre önce Temmuz 2026 güvenlik güncellemesini yayınladı. Xiaomi 17T serisinden Xiaomi 13 Pro'ya, POCO X8 Pro'dan POCO C81'e, Redmi Note 15 Pro'dan Redmi A3 Pro'ya kadar çok sayıda model yeni güncellemeye kavuştu.
Xiaomi'nin Yeni Güvenlik Güncellemesi Neler Sunuyor?
Her ne kadar bu güncelleme yeni özellikler sunmasa da cihaz güvenliği açısında büyük bir önem taşıyor. Paylaşılan bilgilere göre güncelleme, 5'i kritik olmak üzere 40'tan fazla güvenlik açığını tamamen kapatıyor. Yeni güncelleme Türkiye, Hindistan, Tayvan, Endonezya, Rusya ve Çin dahil olmak üzere pek çok ülkede sunuldu. Diğer ülkelerde bulunan kullanıcılar için de söz konusu güncelleme kısa süre içerisinde yayınlanacak.
Yeni Güncelleme Gelen Xiaomi Telefonlar Hangileri?
- Xiaomi 17T
- Xiaomi 17T Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14 Civi
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13T
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi Civi 2
Temmuz 2026 güvenlik güncellemesinin ulaştığı cihaz yelpazesi oldukça geniş. Giriş segment telefonlardan amiral gemisi modellere kadar pek çok cihaz bulunuyor. Yeni güncellemeye kavuşan Xiaomi telefonlar arasında Xiaomi 17T serisi, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14 Civi, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13T, Civi 4 Pro ve Civi 2 yer alıyor.
Yeni Güncelleme Gelen POCO Telefonlar Hangileri?
- POCO X8 Pro
- POCO X7
- POCO M8 Pro 5G
- POCO M8s
- POCO M7 4G
- POCO M7 Plus
- POCO M6
- POCO M6 Pro 4G
- POCO C85 4G
- POCO C85x
- POCO C81
- POCO C75
Güvenlik güncellemesine kavuşan POCO telefonlar arasında X8 Pro, X7, M8 Pro 5G, M8s, M7 4G, M7 Plus, M6, M6 Pro 4G, C85 4G, C85x ve C81 yer alıyor. Bunların yanı sıra 2024 yılının Ekim ayında piyasaya sürülen C75 modeline de güncelleme geldi. Bu model, giriş segment telefonlar arasında yer alıyor.
Yeni Güncelleme Gelen Redmi Telefonlar Hangileri?
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 14 4G
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 Pro 4G
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 13 Pro 4G
- Redmi 17 5G
- Redmi 15
- Redmi 15 4G
- Redmi 15A 5G
- Redmi 15C 4G
- Redmi 14C
- Redmi 13
- Redmi 13C 5G
- Redmi 13R
- Redmi 13X
- Redmi A7 Pro
- Redmi A3 Pro
Xiaomi'nin yeni güvenlik güncellemesi alan Redmi telefonlar arasında çok sayıda model bulunuyor. Bunlar arasında Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 13 Pro 4G, Redmi Note 14 4G ve Redmi Note 13 Pro 4G de yer alıyor. Ayrıca iki yıl önce piyasaya sürülen Redmi A3 Pro ve Redmi 13 modelleri de bulunuyor.
Güvenlik Güncellemesi Yapmak Önemli mi?
Güvenlik güncellemesi yapmak oldukça önemlidir. Eğer telefonunuza güvenlik güncellemesi gelmişse en kısa sürede yapmalısınız. Güvenlik güncellemeleri yeni özellikler sunmaz ancak sistemdeki çeşitli açıkları kapatır. Örneğin Xiaomi tarafından yayınlanan yeni güncellemenin 40'tan fazla açığı kapattığı söyleniyor.
Güncelleme Telefona Gelmediyse Ne Yapılmalı?
Güncellemeler kademeli olarak dağıtılıyor. Listede kullandığınız bir cihaz yer alsa bile size ulaşması birkaç gün sürebilir. Güncellemenin cihazınıza ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için yalnızca birkaç adım uygulamanız yeterli. Bunun için öncelikle telefonun ayarlar menüsüne girin ve ardından "Telefon hakkında" kategorisini açın. Bir sonraki adımda "HyperOS" seçeneğini seçin. Bu adımı uyguladıktan sonra yeni bir güncelleme olup olmadığı kontrol edilecektir.
Güncelleme Desteği Biten Telefon Kullanılır mı?
Güncelleme desteği sona eren telefon kullanılabilir fakat belirli riskleri de beraberinde getirir. Güncelleme desteği biten bir telefon fiziksel olarak çalışmaya devam etse de zamanla yeni ortaya çıkan siber tehditlere karşı korumasız kalır. Bu sebepten dolayı güncelleme desteğine sahip telefon kullanmak daha mantıklıdır.
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Editörün Yorumu
Güncelleme denince akla genellikle yeni arayüz tasarımı ve dikkat çekici özellikler gelse de bu tür güvenlik gücnellemeleri aslında bir telefonun uzun süreli kullanımı için kritik öneme sahip. 5'i kritik olmak üzere 40'tan fazla güvenlik açığı göz önünde bulundurulduğunda bu güncellemenin mutlaka yapılması gerektiğini düşünüyorum. Eğer listede kullandığınız telefon varsa ayarlar sayfası üzerinden yalnızca birkaç adımda güncellemeyi yapabilirsiniz.