Instagram'a Yeni Özellik Geliyor: "Arkadaş Haritası" Üzerinde Çalışılıyor!
Instagram'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığına dair bilgiler gelmeye başladı. Arkadaş haritası özelliği neler sunacak? İşte detaylar!
Yeni gelen bilgilere göre Instagram yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Yeni özelliğin arkadaşlarınızın konumlarını görebilme imkanı sunacağı iddia ediliyor. Bu işlevi ile öne çıkacak olan özelliğin adının da "arkadaş haritası" olması bekleniyor..
Arkadaş Haritası Özelliği Yakında Geliyor!
Bu özellik, birkaç ay önce Alessandro Paluzzi tarafından X'te paylaşılmıştı. The Verge'in de açıkladığı gibi, yazılım geliştiricisi olarak çalışan Paluzzi, yeni Instagram özelliklerini halka duyurulmadan önce sızdırıyor.
Geçtiğimiz günlerde de bu özelliğin ekran görüntülerini X ve Threads uygulamalarında yayınladı. Ekran görüntülerine göre, hangi arkadaşlarınızın konumunu görebileceğinize ve eğer kendi konumunuzu gizlemek isterseniz ''hayalet modu'' ile bunu gerçekleştirebileceğiniz gösteriliyor.
Bu yeni özelliğin en dikkat çekici yanı, Snapchat uygulamasının haritasına benzerliği. Fakat tamamen aynı değil. Bu gelişmiş yeni özellikte haritada arkadaşlarınız için notlar bırakabiliyorsunuz.
Instagram Karanlık Mod Nasıl Açılır?
Instagram; 2010’da kurulup 2012’de Facebook’un satın aldığı bir fotoğraf ve video uygulaması olarak kullanılmaya tüm hızıyla devam ediyor.
Eğer bir etkinlikte, alışveriş merkezinde veya konserdeyseniz ve arkadaşlarınıza konumunuzdan haber yollamak istiyorsanız, Instagram'ın ''arkadaş haritası'' özelliği bu imkanı sizlere sunuyor.
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