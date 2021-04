Bu Facebook Videosu, Size Sosyal Medyayı Terk Ettirebilir!

Bir üniversite öğrencisi tarafından paylaşılan Facebook videosu, sizi sonsuza kadar sosyal medyaya küstürebilir. "Real Facebook Oversight Board" (Gerçek Facebook Gözetim Kurulu) adını verdikleri grupta yer alan Zamaan Qureshi isimli öğrenci, birkaç gün önce Facebook'un gündeme geldiği büyük veri sızıntısı skandalından sonra şaşkınlığa uğradı ve biraz araştırma yaptıktan sonra elde ettiği bilgileri Twitter'da paylaştı.

"Gerçek Facebook Gözetim Kurulu" ismini verdikleri bir grupta yer alan üniversite öğrencisi Zamaan Qureshi, geçtiğimiz günlerde sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken büyük veri sızıntısının ardından bir araştırma gerçekleştirdi.

Qureshi, ilk olarak son veri sızıntısından etkilenen Facebook kullanıcıları hakkında hızlı bir şekilde veri topladı ve veri sızıntısından etkilenip etkilenmediklerini kontrol etmelerine olanak tanıyan "Have I Been Pwned" isimli web sitesini ziyaret etti. Qureshi, Facebook hesabında kayıtlı telefon numarasını girdiğinde veri sızıntısından etkilendiğini öğrendi.

Dünyanın en büyük sosyal medya uygulamasının kendisi hakkında ne kadar çok bilgi sahibi olduğunu öğrenmek için biraz araştırma yaptıktan sonra işler daha da ürkütücü bir hal almaya başladı. Qureshi, Newsweek'e yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Qureshi, BGR'deki habere göre Facebook'un kullanıcıların kendileri hakkında hangi Facebook dışı etkinliklerin kaydedildiğini öğrenmek için yeni bir Facebook seçeneğini kullandı. Bu seçeneğe "Ayarlar ve Gizlilik > Ayarlar > Facebook Bilgileriniz" kısmında yer alan "Facebook Dışı Etkinlik" seçeneğine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Qureshi söz konusu verileri indirdi ve Facebook'un internetin her yerinden topladığı bilgilerle karşı karşıya kaldı. İndirdiği dosyada düzinelerce klasör yer aldı. Zamaan Qureshi'nin Twitter hesabı üzerinden paylaşmış olduğu videoya göz atabilir ve Facebook'un sosyal medya platformunda değilken bile ne tür bilgilerinizi topladığını öğrenebilirsiniz.

So I decided to download my Facebook data after learning I was a part of the 533m breach.



Clicked on a folder called “your_off_facebook_activity” and was unsurprised to learn that Facebook is following me all over the internet. pic.twitter.com/MSkceFAqYg