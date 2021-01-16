Instagram Beğeni Gizleme Seçeneğini Test Ediyor

Sosyal medya uygulamalarına gelecek özellikleri önceden tespit edip duyurmakla ünlü Alessandro Paluzzi, Facebook tarafından satın alınan sosyal medya uygulamasında test edilen yeni bir özelliği duyurdu. Paluzzi’nin aktardığı bilgilere göre Instagram beğeni gizleme seçeneği üzerinde çalışıyor. Sosyal medya platformuna eklenecek özellikle birlikte kullanıcılar beğeni sayısını gösterip gizleme seçeneğine sahip olacak.

Instagram Beğeni Gizleme Özelliği Ne Zaman Geliyor?

Instagram 2019 yılında çoğu kullanıcının uygulama içi deneyimini iyileştirecek bir hareket sergilemiş ve gönderileri beğenen kişilerin diğer kullanıcılar tarafından görüntülenmesini engellemişti. Uygulama aşamasında kararın zaman zaman geçerliliğini yitirmiş olduğu durumlar meydana gelmişti. Sosyal medya platformu görünüşe göre toplam beğenme sayısını gizleme ve gösterme kararını artık gönderinin oluşturucusuna bırakmak istiyor.

Sosyal medya platformunun 2019 yılında aldığı kararla popülerlik karşılaştırmasının insanlar üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve sayılarla rekabet etmek gibi bir durumun yaşanmasının önüne geçilmek isteniyordu. Bu özellikle etkilenmeye açık genç kullanıcılar arasında çok popüler olan Instagram gibi görüntü tabanlı bir sosyal medya platformu için çok büyük önem teşkil ediyordu.

Sosyal medya uygulamasına eklenecek yeni seçeneğe bakıldığında platformun kullanıcıların isteğine bağlı olarak hareket etmek istediği anlaşılıyor. Instagram, beğeni sayısını gizleme üzerinde yaptığı araştırmanın sonucunda herhangi bir veri paylaşmamış olsa da ortadaki bulgulardan görülüyor ki beğeni sayısını göstermek isteyen hala birçok kullanıcı bulunuyor.

Instagram beğeni gizleme seçeneği şimdilik test ediliyor. Özelliğin ne zaman geleceği hakkında henüz bir bilgi paylaşımında bulunulmadı. Sosyal medya uzmanlarına göre özelliğin bu yıl içerisinde eklenebilir.

Beğeni Sayısı Neden Sosyal Medyanın Vazgeçilmez Parçası Oldu?

Beğeni sayılarına verilen önem son zamanlarda çoğu araştırmacının ve eleştirmenin ilgilendiği konulardan biri olmuştur. Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında etkileşim sayısına verilen önemin artık çok daha önemli olmasının en büyük nedeni, sosyal medya uygulamalarının kurulduğu gün ile bugünün aynı olmamasıdır.

Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse o zamanki toplum ile şu anki toplum birbirinden uzak iki gezegene benziyor. İnsanların zevkleri ve tercihleri zaman içinde bir hayli farklılaştı. Bugün üzerinde en çok durulan konularından biri popülerliktir. İnsanların beğeni, yorum ve yeniden paylaşım gibi istatistiki bilgilerin üzerinde bu kadar çok durması ile popülerlik arasında sıkı bir bağlantı vardır.