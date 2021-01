Instagram Filtreli Fotoğraflar Hakkında Artık Bilgilendiriyor!

Sosyal medya analisti Matt Navarra tarafından bildirilen yeni özelliğe göre Instagram filtreli fotoğraflar hakkında sosyal medya kullanıcılarını bilgilendirmeye başladı. Yeni özellikle birlikte sosyal medya platformu üzerinden paylaştığınız fotoğraflarda eğer filtre uyguladıysanız fotoğrafınızı görüntüleyen kişilere de filtre uygulandığı bilgisi aktarılıyor.

Matt Navarra tarafından bildirilen yeni özelliğe göre sosyal medya platformunun gönderiler kısmında değişikliğe gidildi. Sosyal medya uygulamasında fotoğrafa herhangi bir filtre uygulanmışsa fotoğrafı görüntüleyen kullanıcılar artık fotoğrafa efekt uygulanıp uygulanmadığını, efekt uygulanmışsa hangi efektin kullanıldığını öğrenebiliyor. Instagram, sosyal medya kullanıcılarını efekt konusunda bilgilendirmek için küçük bir pencere kullanıyor.

Instagram, fotoğraflarını çevrim içi olarak yayımlamadan önce düzenlemeden geçirmekten hoşlanan kullanıcılar için mükemmel özellikler sunan görüntü tabanlı bir sosyal medya platformudur. Kullanıcıların fotoğraf ve video paylaşmak, hikayelerle gününü anlatmak için kullanılır. Kullanıcılar tarafından daha çok eğlence amaçlı kullanılmasından ötürü sosyal medya platformu da platformu daha çok eğlenilebilecek bir hale getirmek için çeşitli özellikler geliştiriyor.

Platformun en çok kullanılan özelliklerinden biri hikayeler özelliğidir. İnsanlar yukarıda da belirtildiği üzere nasıl bir gün geçirdiğini anlık olarak sosyal medya platformunun hikayeler özelliğini kullanarak takipçileri ile paylaşabiliyor. Hikayeler kullanıcıların çok kullandığı özelliklerden biri olduğu için sosyal medya platformu da bu özelliğe odaklanmış durumda. Platforma eklediği birkaç önemli özellikle beraber hikayeleri çok daha işlevsel hale getirdi. Hikayelerde artık artırılmış gerçeklik filtreleri kullanılabiliyor.

Platform şimdi de filtrelerin daha çok kullanılmasını sağlamak için filtre kullanılan gönderilerde kullanıcıları bilgilendirmeye başlıyor. Buradan da anlaşılacağı gibi özelliğin amacı aslında kullanıcının filtre kullanıp kullanmadığını insanlara söylemek değil, kullanıcıların sosyal medya platformunda yer alan filtreye ulaşmasını kolaylaştırmaktır. Filtre tanımlayıcısı da bu nedenle Snapseed gibi üçüncü taraf fotoğraf düzenleme uygulamaları tarafından uygulanan fotoğraflarda hangi filtrenin kullanıldığını tanımlamıyor, sosyal medya platformuna özel olarak geliştirilen filtreleri tanımlıyor.

