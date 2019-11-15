Instagram Beğeni Sayısı Kaldırıldı! Ortalık Karıştı, İşte Kaldırılma Nedeni

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram, beğeni sayılarını kaldırmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda beğeni sayılarını gizleyeceğini duyuran Instagram, ülkemizde beğeni sayılarını kaldırdı. Instagram kullanıcıları beğenilerin kaldırılmasının ardından ayağa kalktı. Instagram'ın beğeni sayılarını kaldırması Twitter'da gündeme girdi.

Instagram Beğeni Sayılarını Neden Kaldırdı?

Bir süredir Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram, geçtiğimiz aylarda bazı ülkelerde beğeni sayılarını kaldırmaya başlamıştı. Gönderilerin beğeni sayısını görmek bundan böyle tarihe karışacak. Instagram kullanıcıları Twitter üzerinden #InstagramDelete etiketi ile Instagram hesaplarının silinmesi için kampanya başlattı.

Kullanıcılar Twitter üzerinden attıkları tweet'lerde beğeni gizlenme özelliğini sevmediklerini ve özelliğin yayına alındığında Instagram hesaplarını sileceklerini belirtmekteler. Beğenilerin neden gizlendiği hakkında konuşan yetkililer "Kullanıcılar beğeni sayısına odaklanmamalıdır. Fotoğraflara ve videolara odaklanmalıdır." dedi.

Birçok kullanıcının Instagram beğeni sayısı rakamlarını takıntı haline getirdiği bilinen gerçekler arasında yer alırken, bunun psikolojik problemlere yol açtığı ifade edilmekte. Artık Instagram'da sadece gönderi sahibi beğeni sayısını görebilecek. Gönderinin beğeni sayısı 1.000'i geçtiğinde binlerce kişi beğendi olarak görünecek. 1000'i geçmez ise de diğer kişiler olarak görünecek.

Instagram'daki beğeni sayısı bazı kullanıcılarda kaldırıldı bazı kullanıcılarda ise halen duruyor. Instagram kademeli olarak beğeni sayısını kaldırmakta. Önümüzdeki saatlerde beğeni sayısı tüm kullanıcılarda kaldırılmış olacak. Hemen aşağıdan beğeni sayısının kaldırılması sonrası Instagram'ın nasıl göründüğünü görebilirsiniz.

İnstagram beğeni sayısını kaldırdı gençler h.o pic.twitter.com/AvczUB3npu — Kurdishboy (@sadkurdish) November 14, 2019

Instagram'ın Beğenileri Kaldırması Sonrası Gelen Tepkiler

Instagram'ın beğeni sayılarını kaldırması sonrası kullanıcılar Twitter hesapları üzerinden paylaşım yapmaya başladı. İşte bazı kullanıcıların attığı tweetler: