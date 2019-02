Instagram'da Öne Çıkmanızı Sağlayacak 10 Uygulama

Instagram’da takip ettiğiniz kişilerin nasıl bu kadar başarılı olduğunu hiç merak ettiğiniz oldu mu? Bu kişiler, fotoğraflarının en iyi şekilde odaklanılmasını sağlarlar. Seçtikleri konu ile ilgili kullanıcıların arayacağı türden ve abartısız etiketleri sayesinde yüzlerce beğeni kazanırlar ve bu kişilerin fotoğraflarında Instagram uygulamasının kullanıcılara sağladığı efektlerden farklı efektlerin kullanıldığı gözlemlenir.

Gerçek şu ki, fotoğraflarınızı paylaşırken yalnızca Instagram’ın kullanıcılara sağladığı imkanları değerlendiriyorsanız, büyük hayranlık ile takip ettiğiniz kişilerin sahip olduğu özelliklerin birçoğundan mahrumsunuzdur. Fotoğraf düzenleme uygulamalarının bu kadar çok olması, hangi uygulamayı kullanacağınızı seçmenizde zorluklara neden olabilir. Bu nedenle, Instagram için seçtiğimiz favori uygulamalarımızın içinden on tane uygulamayı sizler için bir araya topladık. Bu uygulamalar sayesinde tıpkı diğer kullanıcılar gibi profesyonel fotoğraf düzenlemeleri, analizler ve paylaşım zamanlamaları yapabilirsiniz.

1. Command Analytics & Stats (iOS)

Instagram profilinizi nasıl değerlendireceğinizden emin değilseniz, bu uygulama varacağınız ilk durak olmalıdır. Hesabınıza erişim izni verdiğinizde, paylaşımlarınızı hızlı bir şekilde analiz eder ve Instagram’da aktiflik sürenize, paylaşım sıklığınıza, kullandığınız etiketlere ve takipçilerinize göre sınıflandırmalar yaparak bir rapor sunar.

Uygulamanın bazı özellikleri ücretli olsa da uygulama genel anlamıyla ücretsizdir. Ayrıca işletme hesabı kullanıyorsanız, Iconosquare gibi yerleşik, ücretli bir platform kullanmayı da seçebilirsiniz.

2. Snapseed (iOS ve Android)

Instagram’da fotoğraf paylaşan hemen hemen herkes ek bir fotoğraf düzenleme uygulaması kullanıyor. Uygulama mağazalarında ilgi çeken bir sürü fotoğraf düzenleme uygulaması var. Bu uygulamaları incelemeye ayıracağınız zaman varsa, içlerinden hangisinin ihtiyacınızı en iyi şekilde karşılayacağını görmek için onları teker teker deneyebilirsiniz. Her dakikası değerli olanlar ise bu uygulamayı kesinlikle gözden geçirmeli!

Snapseed, kullanıcıların profesyonel fotoğraf deneyimini en pratik biçime getirebilen sayılı uygulamalardandır. Google tarafından geliştirilen Snapseed’i diğer fotoğraf düzenleme uygulamalarından ayıran en önemli özellik, değiştirilen değerleri belirli bir alan için yapabiliyor olmanızdır.

3. UNUM (iOS ve Android)

Paylaşımlarınızı zamanlamanız, etkili bir Instagram kullanıcısı olmanız için atılan doğru adımlardan birisidir. UNUM ile fotoğraflarınızı hem zamanlayabilir hem de fotoğraflarınızı paylaşmadan önce fotoğrafınızın diğer fotoğraflarınızın yanında nasıl görüneceğine dair önizlemeyi görüntüleyebilirsiniz.

Kullanıcılarına 30 günlük ücretsiz deneme imkanı veren Hootsuite, profesyonel sosyal medya yönetimi için daha uygun olabilecek ücretli bir alternatiftir.

4. Over (iOS)

Over, fotoğraflarınızı düzenleyebileceğiniz, fotoğraflarınıza çeşitli yazı tipleriyle yazılar ekleyebileceğiniz, birbirinden harika afiş tasarımları oluşturabileceğiniz en iyi uygulamalardan birisidir.

Android kullanıcıları, uygulamanın benzer özelliklerine sahip olan Pixlr’ı da deneyebilirler.

5. Squaready (iOS ve Android)

Mükemmel bir biçimde düzenlediğinizi düşündüğünüz fotoğraflarınızı Instagram’a yüklerken sık sık hayal kırıklıklarına uğrar mısınız? Instagram, artık kare olmayan fotoğrafları paylaşmanıza izin veriyor ancak fotoğraflarınızın üzerinde yeniden boyutlandırma yapıyor.

Neyse ki bunun için ücretsiz bir uygulama var. Squaready, fotoğraflarınızın çevresine beyaz boşluk ekler. Böylece hem Instagram istediği kare fotoğrafı elde eder hem de siz mükemmel çerçevenizden ödün vermemiş olursunuz.

6. Focalmark (iOS ve Android)

Instagram’da popülerleşmeniz ve fotoğraflarınızın daha çok beğeniye ulaşması için internette binlerce kaynağa ulaştınız fakat hemen hepsinde verilen tavsiye şuydu: Etiketleri doğru, yerinde ve kullanıcı odaklı kullanın.

Etiketleri nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız Focalmark, fotoğraflarınız için uygun etiketleri sizler için seçer. Focalmark, uygulama içi ücretli özellikler haricinde tamamıyla ücretsizdir.

iOS kullanıcıları, Focalmark tarzı özellikler sunan TagsDock uygulamasını da deneyebilirler.

7. Repost (iOS ve Android)

Repost, Instagram’da denk geldiğiniz, hoşuna giden herhangi bir fotoğrafı ya da videoyu yeniden paylaşmanıza imkan verir. Tumblr’da da olduğu gibi Repost, fotoğraflarınızı yalnızca yeniden paylaşmanıza değil, kimin paylaştığını da göstermenize yarar.

8. Link in Profile (Web)

Pek çok Instagram kullanıcısı, fotoğrafların açıklamasında Instagram’ın getirdiği sınırlandırmalar nedeniyle linkin profilde olduğunu belirtmek zorunda kalıyor. Link in Profile, bu soruna mükemmel bir çözüm olabilir.

Kullanıcılarına 14 günlük ücretsiz deneme imkanı veren Link in Profile ile dilerseniz deneme amacıyla kendinize ait bir profil oluşturabilir, bu profilinize bağlantılarınızın önizlemesini ekleyebilirsiniz. Link in Profile hesabınıza ulaşan kullanıcılar, son paylaştığınız bağlantı önizlemesine kolaylıkla ulaşabilir.

9. Foodie (iOS ve Android)

Instagram, fotoğrafları ile ünlüdür. Yemek fotoğraflarını paylaşmayı sevenlerdenseniz Foodie, yemeklerinizin güzelliğini sergilemek için ideal bir seçim olacaktır.

Tamamen ücretsiz olan Foodie ile yemek fotoğraflarınızı harika bir hale getirene kadar filtre uygulayabilir, düzenleme araçlarından faydalanabilirsiniz.

10. IFTTT

Çok işlevli IFTTT ile birçok servisi birbirine bağlayabilirsiniz. IFTTT (If This Then That), Türkçe karşılığı “bu olursa bunu yap” mantığıyla hareket eden başarılı bir servistir.

IFTTT sayesinde Instagram ile ilgili olarak yapabilecekleriniz işlemlerin sayısı sonsuzdur. Yapabileceklerinizden bazıları şunlardır:

Belirli bir etiket kullanıldığında Instagram fotoğraflarını Facebook , Twitter ve benzeri platformlara gönderebilirsiniz.

kullanıldığında Instagram fotoğraflarını , ve benzeri platformlara gönderebilirsiniz. Instagram videolarını -mesela yemek videolarını- otomatik olarak Google Drive ’a kaydedebilirsiniz.

’a kaydedebilirsiniz. Android telefonlarınızın arka planını en son Instagram paylaşımınıza göre değiştirebilirsiniz.

paylaşımınıza göre değiştirebilirsiniz. En son Instagram paylaşımlarınızı -mesela yemek videolarını- doğrudan belirli kişilere gönderebilirsiniz.

Yukarıdakiler, yapabileceklerinizin çeyreği bile değildir; ama yukarıdaki örneklerden yola çıkarak bir görev oluşturabilirsiniz.