Artık Instagram'da Arkadaşlarınızın Beğendiği Tüm Reelsleri Görebileceksiniz!

Dünyanın önde gelen sosyal medya ağlarından Instagram ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Meta, ünlü platformda arkadaşlarıyla sık sık Reels paylaşımı yapan kullanıcıları sevindirecek bir özelliği hayatta geçirdi.

Blend veya Türkçesiyle Derleme isimli yeni özellik, arkadaşlarınıza beğendiğiniz ve paylaştığınız Reels gönderilerinden esinlenen özel bir keşfete sahip olmanızı sağlıyor.

Instagram Blend Özelliği Neler Sunuyor?

Instragram uzun bir süredir sosyal medya dünyasında konuşulan Blend isimli yeni özelliğini resmen duyurdu. Platform, yeni özelliğiyle beraber bilhassa arkadaşlarıyla sık sık Reels paylaşımı yapan kullanıcıları sevindirecek gibi görünüyor.

Yapılan açıklamaya göre Blend özelliğini aktifleştirdiğiniz arkadaşlarınızın izlediği, beğendiği ve çeşitli şekillerde etkileşimde bulunduğu Reels videolarını görüntüleyebileceksiniz. Bununla doğrultuda platform, arkadaşlarınızla birbirinize gönderdiğiniz Reels gönderilerini örnek alan ortak bir keşfet oluşturacak. Bu keşfet sistemi, daha sonrasında gönderdiğiniz diğer paylaşımlarla da şekillenmeye devam edecek.

Instagram, yeni Blend özelliğini hem ülkemizde hem de dünyada kademeli olarak kullanıcılara sunmaya başladı. Kısa süre içerisinde herkesin yeni özelliğe erişmesi bekleniyor. Son olarak Blend sisteminin kişiye özel olduğunu ve istediğiniz zaman oluşturduğunuz bir Blend'den çıkış yapabileceğinizi belirtelim.

Peki siz Instagram'ın yeni Blend özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...