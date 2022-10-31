Instagram Çöktü Mü?: ''Hesabınız Askıya Alındı'' Uyarısı

Instagram, bugün ilk olarak kullanıcıları kısa aralıklarla hesaptan atması ile gündeme geldi. Şimdi ise gelen raporlara göre kullanıcılar uygulamaya girdiklerinde ''Hesabınız askıya alındı'' hatası ile karşılaşıyor. Bu durum Instagram çöktü mü sorusunu sordururken, öte yandan nasıl bir sorunla karşı karşıya kalındığına dair net bir bilgi paylaşılmadı.

Birçok Kullanıcı Aynı Hatayı Alıyor

Mobil uygulamaların ve internetteki birçok sitenin anlık durumu hakkında bilgi veren DownDetector'un raporuna göre son 2 saattir kullanıcıların Instagram'a yönelik şikayetlerinde artış var. Erişim sorunu yaşayan kullanıcıların yanı sıra hesabının askıya alındığına dair şikayette bulunan kullanıcıların sayısı da artıyor.

Sayfa yenilenmeme ve yavaşlık gibi şikayetler de artmaya devam ediyor. Tüm bunlar yaşanırken, hiçbir sorunu yaşamayan kullanıcılar da mevcut. Hesap askıya alınma durumuna karşı henüz net bir bilgi paylaşılmamakla birlikte herhangi bir çözüm önerisi de ne yazık ki bulunmuyor.