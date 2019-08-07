Instagram Çöktü Mü? Hikayeler Neden Açılmıyor?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram'a şu anda erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar Instagram'a giriş yaptıklarında akış yenilenemedi hatası ile karşılaşmaktalar.

Instagram Çöktü Mü? Hikayeler Neden Yüklenmiyor?

Türkiye’de 40 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı olan Instagram'a erişim sağlanamıyor. Instagram'ın sunucularında bir sorun yaşanmakta. Kullanıcılar mobil cihazları üzerinde Instagram'a giriş yaptıklarında akış yenilenemedi hatası ile karşılaşmakta ve hikayelere erişim sağlayamamakta.

Şu an Instagram'ın sunucularında bir arıza mevcut ve bu arızanın kısa süre içerisinde çözüleceği söylenmekte. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram şu an hizmet vermiyor.

Pek çok kullanıcı Instagram'da hikayeleri görüntüleyemiyor. Sorun Instagram sunucularından dolayı kaynaklanmakta. Hatırlarsınız ki Instagram geçtiğimiz günlerde de çökmüş ve kullanıcılar büyük tepki göstermişti.

Sunucu durumlarını anlık olarak paylaşan downdetector'da Instagram'ın çöktüğü görülmekte. Kullanıcılar Twitter üzerinden sürekli Instagram'ın çöktüğünü ve hikayelerin açılmadığını paylaşmakta.

Instagram tarafından resmi bir açıklama yapılır ise sizleri bilgilendireceğiz. Sorunun kısa süre içerisinde çözüleceğini tahmin etmekteyiz. Instagram'ın çökmesi hakkındaki tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Takipte kalın!

Güncelleme 07.08.2019 Saat: 19:20

Instagram'daki erişim sorunu giderildi. Instagram'a sorunsuz bir şekilde erişim sağlanabiliyor.