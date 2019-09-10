Instagram'daki Güvenlik Açığı ile Gizli Hesapların Paylaşımlarına Erişilebiliyor

Bildiğiniz gibi Instagram’da hesaplar gizli olarak kullanılabiliyor. Bu sayede tanımadığınız insanlar hikayelerinize ve fotoğraflarınıza erişemiyor. Ancak profili gizli olarak ayarlamak bunları sağlamıyor olabilir. Buzzfeednews tarafından yayınlanan rapora göre Instagram’da hesabı gizli olan kullanıcılara yönelik büyük bir güvenlik açığı bulunuyor.

Rapora göre internet tarayıcısı kullanabilen herhangi biri gizli hesapların paylaştıklarına erişebiliyor. Örneğin, Google Chrome kullanıyorsanız “Ögeyi Denetle” sayesinde internet sayfasındaki kaynak kodunu denetleyebilirsiniz. Burada “Img” etiketine sahip olan kısımlardan Instagram’da paylaşılan bir görselin URL’sini bulabilirsiniz. Bu görseller kullanıcının paylaştığı hikayeler ya da fotoğraflar olabilir.

Bu yöntem ile belli bir kullanıcının paylaştığı fotoğraflar ile profil resmine ulaşılabileceği gibi hesabını gizli olarak ayarlamış olan ve bu kullanıcı ile etkileşime giren diğer kişilerin fotoğraflarına da ulaşılabiliyor. Yani hesabınız gizli olsa da başka bir kullanıcının fotoğraflarına ulaşabilen bir kişi, sizin gönderilerinize de aynı şekilde ulaşabiliyor.

Instagram’daki bu açık sayesinde normalde 24 saat içinde kaybolması gereken hikayelere bu süre aşıldıktan sonra bile ulaşılabiliyor. Yani, paylaştığınız hikayelerin 24 saat sonra silindiğini düşünseniz bile aslında ulaşmak isteyenler URL içinde bunları bulabiliyorlar. Bu güvenlik açığına rağmen Facebook’tan gelen açıklama ise şu şekilde oldu:

“Bunu yapmak Facebook ya da Instagram’daki bir arkadaşın başka insanlarla paylaştıkları fotoğraflarının ekran görüntüsünü almak ile aynı şey. Bu yöntem, insanların gizli hesaplarına erişme imkanı vermiyor.”

Güvenlik açıkları ile sık sık gündeme gelen Facebook'tan sonra Instagram'ın da bu şekilde gündeme gelmesi kullanıcıları huzursuz edecek gibi görünüyor.