Instagram'dan "Sebebi Neydi ki?" Dedirtecek DM Kararı

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu Instagram, neredyse her gün yeni bir özellik ya da değişiklikle gündeme geliyor. Bunların çoğu ufak değişiklik ve özellikler olurken, bazıları kullanıcılardan "ne gerek vardı ki!" şeklinde tepkilere neden oluyor. Son ortaya çıkan iddialar ise yine benzer tepkilerle karşılanacak gibi. Şirket mesajlaşma (DM) kutusunun yerini değiştirmeye hazırlanıyor. İşte detaylar!

Instagram, DM Kutusunun Yerini Değiştiriyor

Instagram, kullanıcıların uygulama içi etkileşim alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak, mesajlaşma (DM) kutusunun yerini değiştirmeye hazırlanıyor. Henüz test aşamasında olan değişiklik şimdilik kesin değil. Ancak yakın zamanda kullanıma sunulması bekleniyor.

Buna göre Instagram, DM kutusunu sağ üst köşeden alarak alt menüye yerleştirecek. Tam ortada yer alan "paylaş" görevi gören + sembolü, yerini DM kutusuna bıracak. Üstelik tek olası lokasyon orası değil, bazı kullanııclarda ise DM kutusu ortada değil ikinci sırada olacak şekilde test ediliyor.

Kullanıcıların en çok beğendi versiyonun kullanıma sunulması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Inastagram yöneticisi Adam Mosseri ise değişikliğin nedeni olarak kullanıcı deneyimini artırmak ve mesaklaşma özelliğinin gönderi oluşturma düğmesinden daha fazla kullanılmasını gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Instagram'ın yapacağı bu değişiklik gerçekten de kullanıcı deneyimini iyileştirecek mi yoksa kullanıcılar için çok da önemli olmayan bir fark mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.