Instagram DM’e Yeni Özellik Geldi: Mesaj Beklerken Oyun Oynanabilecek!
Artık kullanıcılar mesaj beklerken sıkılmasın diye DM’de oyun oynayabiliyorlar. Yeni özellik nasıl çalışıyor? İşte detaylar!
Meta, Instagram'a kimseye duyurmadan yeni bir özellik ekledi. Bu bir emoji oyunu. Kullanıcıların can sıkıntılarını almak ve eğlenmelerini sağlamak hedefleniyor.
Bu oyunu oynamak için Instagram uygulamasını açarak özel mesajlara girilmesi gerekiyor. Daha sonra kullanıcının, istediği kişiye sohbet kısmından bir emoji yollaması gerekiyor.
Emoji Oyunu Nasıl Oynanıyor?
Gönderilen emojiye tıklayarak oyuna başlayabiliyorlar. Eğer emoji kaçarsa, oyun sonlanıyor. Bunu önlemek için ekranın altında yer alan duvarı sağ veya sola hareket ettirebiliyorlar. Emojinin kaçması engellendikçe puan artacak ve oyunun zorluk seviyesi artacak.
Instagram uygulamasına eklenen bu küçük oyun, Google Chrome kullanıcılarının oynadığı Dino oyununu hatırlatıyor.
Instagram'da Silinen Mesajları Geri Getirme Nasıl Yapılır?
Dünyanın en popüler sosyal medya uygulaması olan Instagram’dan mesajlarınızı yanlışlıkla kayıp etmiş ya da silmiş olabilirsiniz. Eğer siz de bu durumu yaşadıysanız Instagram silinen mesajları geri getirme işlemi nasıl yapılır gelin birlikte bakalım.
Özellikle internet bağlantısı olmadığı zamanlarda keyifli bir kısa oyun deneyimi sunan bu mini oyun, kullanıcılara eğlenceli bir mola imkanı tanıyor.
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