Instagram DM’e Yeni Özellik Geldi: Mesaj Beklerken Oyun Oynanabilecek!

Meta, Instagram'a kimseye duyurmadan yeni bir özellik ekledi. Bu bir emoji oyunu. Kullanıcıların can sıkıntılarını almak ve eğlenmelerini sağlamak hedefleniyor.

Bu oyunu oynamak için Instagram uygulamasını açarak özel mesajlara girilmesi gerekiyor. Daha sonra kullanıcının, istediği kişiye sohbet kısmından bir emoji yollaması gerekiyor.

Emoji Oyunu Nasıl Oynanıyor?

Gönderilen emojiye tıklayarak oyuna başlayabiliyorlar. Eğer emoji kaçarsa, oyun sonlanıyor. Bunu önlemek için ekranın altında yer alan duvarı sağ veya sola hareket ettirebiliyorlar. Emojinin kaçması engellendikçe puan artacak ve oyunun zorluk seviyesi artacak.

Instagram uygulamasına eklenen bu küçük oyun, Google Chrome kullanıcılarının oynadığı Dino oyununu hatırlatıyor.

Özellikle internet bağlantısı olmadığı zamanlarda keyifli bir kısa oyun deneyimi sunan bu mini oyun, kullanıcılara eğlenceli bir mola imkanı tanıyor.