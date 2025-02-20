Instagram DM'lerinde Yeni Bir Dönem Başlıyor!

Geçtiğimiz haftalarda Instagram'ın DM'ler adına yepyeni özellikler geliştirmeye başladığını sizlere aktarmıştık. Son olarak gündeme gelen haberlere göre Meta, sevilen sosyal medya platformu için bu özellikleri kullanıma sundu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Instagram DM'lerine zamanlamalı mesajlar başta olmak üzere pek çok yeni özellik eklendi. Kullanıcılara kademeli olarak sunulan bu özelliklerin yakında herkese ulaşması bekleniyor.

Zamalamalı Mesaj, Mesaj Çevirisi ve Mesaj Sabitleme Özellikleri Artık Instagram'da

Instagram, platformunda kullanıma sunduğu 5 farklı mesajlaşma özelliğini kısa bir süre önce duyurdu. Bunlardan ilki ise uzun bir süredir konuşulan zamanlamalı mesaj gönderme özelliği. Kullanıcılar bu yenilik ile birlikte mesajların gönderileceği tarihi belirleyebilecek. Söz konusu özelliği göndereceğiniz mesajı yazdıktan sonra paylaş butonuna uzun basarak kullanabileceksiniz.

Instagram'ın bir diğer yeni özelliği ise mesaj çevirileri. Yeni özellik, adından da anlayabileceğiniz üzere kullanıcıların yabancı dilde gönderilen herhangi bir mesajı kendi diline çevirmesini sağlıyor. 99 farklı dili destekleyen mesaj çevirilerini kullanmak için tercüme edilmesini istediğiniz mesaja birkaç saniye basılı tutmanız yeterli olacak.

Bunlarla birlikte DM’lerde mesaj sabitleme de yeni özelliklerden bir tanesi. Kullanıcılar bu özellikle beraber tıpkı WhatsApp'ta olduğu gibi mesajları, fotoğrafları, Reels videolarını ya da gönderileri sohbet ekranının üst kısmına sabitleyebilecek. Bir diğer yenilik ise müzik paylaşımı tarafında. Duyuruya göre, artık notlar kısmında olduğu gibi DM’lerde de müzik parçalarını arkadaşlarınızla paylaşabileceksiniz.

Son yenilik olan QR kod ise özellikle kullanıcıları gruplarlara davet etmek için yararlı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Artık Instagram'daki gruplarınıza arkadaşlarınızı kolayca davet etmek için QR kod bağlantılarını oluşturabilieceksiniz. Yeni özellkler şu anda kullanıcılara kademeli olarak sunuluyor. Yani henüz bu özellikleri fark etmediyseniz endişelenmeyin, yeniliklerin önümüzdeki haftalarda herkese ulaşması bekleniyor.

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